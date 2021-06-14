CHP'li Öztrak: Biz ülkemizi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz ülkemizi 'üç yeni' dediğimiz; yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle ayağa kaldıracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , "Biz ülkemizi 'üç yeni' dediğimiz; yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle ayağa kaldıracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hükümetlerin millete hizmet için var olduğunu belirterek, "Ülkemizi müsilaj götürüyor. Marmara Denizi ölüyor. İşsizlerimizin sayısı 10 milyonu geçmiş. Pahalılık milleti perişan etmiş. Milletin 128 milyar doları buharlaşmış. Sadece ülkemiz değil, insanımız da borca batmış. Son 19 yılda milletten 2 trilyon 311 milyar dolar vergiyi kim topladı? Dışarıdan 109 milyar dolar, yurt içinden 63 milyar dolar borcu kim aldı? Millete ait 62 milyar dolarlık malı mülkü kim sattı? Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Önderimiz Atatürk'ün ifadesiyle; 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Devletimizin en iyi tarifi de budur" dedi.

'SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİN'Öztrak, erken seçim çağrısında bulunarak, "Artık yapılması gereken bellidir. Sandığı bir an önce milletin önüne getirin. Milletimiz emaneti bu kifayetsiz yönetimden almaya hazır. Biz de göreve hazırız. Bu topraklarda hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için çarelerimiz, politikalarımız hazır. Aile Destekleri Sigortamız hazır. Tekrarlıyoruz; 'getirin sandığı, kapansın haram kapıları.' CHP iktidarında kardeşçe kurulacak, 'Halil İbrahim' sofrasında, tüm milletimize yer var" diye konuştu.'ÜÇ YENİ İLE AYAĞA KALDIRACAĞIZ'Öztrak, milletin sandığı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, CHP devlet kurdu. Yeni bir ekonomi ve sanayi inşa etti. Çok partili demokrasiyi getirdik. Ülkemizi sosyal devletle tanıştırdık. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında ise, Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandıracağız. Artık, devlet millete değil, millet devlete ve devleti yönetenlere hesap soracak. CHP, ülkemizi en ağır krizlerden, kısa sürede çıkarmasını bilmiş kadrolarıyla göreve hazırdır. Biz ülkemizi 'üç yeni' dediğimiz; yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle ayağa kaldıracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır" ifadesini kullandı.

Öztrak ayrıca, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin gelen soruya, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partileri millet açar millet kapatır" diye cevap verdi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu