CHP'li Öztrak: Belediyelerimiz çok başarılı sınav veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Seçildikleri günden itibaren özellikle de pandemi döneminde belediyelerimiz çok başarılı sınav veriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Seçildikleri günden itibaren özellikle de pandemi döneminde belediyelerimiz çok başarılı sınav veriyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu halkımız, yaşayarak tecrübe ediyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası CHP'li Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Gaziantep'te partisinin belediye başkanları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız saha çalışmaları da yaptılar. Seçildikleri günden itibaren özellikle de pandemi döneminde belediyelerimiz çok başarılı bir sınav veriyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu halkımız, yaşayarak tecrübe ediyor. Sayın genel başkanımızın talimatıyla belediyelerimiz milletimizin yükünü hafifletmek için canla başla çalıştılar. Bundan sonra da aynı şevkle çalışmaya devam edecekler" dedi.

'6 YILDA 48 BASAMAK GERİLEDİK'CHP'li Öztrak, Türkiye 'nin, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 2014'te 59'uncu sıradayken, 2020'de 107'nci sıraya düştüğünü belirterek, "6 yılda 48 basamak birden geriledik. Yine Küresel Yolsuzluk Algı Endeksi'nde, 2014'te 64'üncü sıradaydık, 2020'de 86'ncı sıraya geldik. Yolsuzluk algısında küresel konumumuz, 22 basamak kötüleşti. Yine Kara Paranın Aklanmasının Engellenmesi Endeksi'nde, 2015'te 82'nci sıradaydık, 2020'de 100'üncü sıraya düştük. Burada da 18 basamak birden kötüleştik" diye konuştu.Öztrak, Türkiye'den kaçan nitelikli sermayenin Türkiye'ye giren nitelikli sermayeden fazla olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 900 milyon dolar açık var. Böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. İstihdam ve gelir yaratacak yatırımları artırmadan milletimizin iş ve AŞ davasını çözemeyiz. Yoksulluğu ortadan kaldıramayız" dedi. 'YARGI ÜZERİNDEKİ BASKILARI KALDIRACAĞIZ'CHP Sözcüsü Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset ve temiz toplum için yol haritasını İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde ilan ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizi bu çamurdan mutlaka arındıracağız. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Kuvvetler ayrılığını, millet adına hesap sormayı, milletin hakkını, hukukunu savunmayı, adaleti güçlendirmeyi vadediyoruz. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. Emekli vekillerin, bakanların 3-5 ayrı yerden maaş almasına son vereceğiz. Kamu İhale Kanunu'nu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı