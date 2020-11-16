CHP'li Öztrak: Azerbaycan tezkeresine olumlu oy vereceğiz
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CHP'li Öztrak: Azerbaycan tezkeresine olumlu oy vereceğiz

16.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:41
CHP'li Öztrak: Azerbaycan tezkeresine olumlu oy vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP her zaman, her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP her zaman, her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye de olumlu oy vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştitilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. 'CHP Ekonomi Masası'nın Mersin, Adana ve Hatay'da ziyaretlerini tamamladığını söyleyen Öztrak, "Alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan geniş bir kadroyla yola çıktık. Buhranın, bölgemizde yarattığı sıkıntıları yerinde gördük. Derdi, derdi çekenlerden dinledik. Nelerin yapılması gerektiğini çiftçilerle esnafla emekçilerle iş insanlarıyla konuştuk. 'İkinci Yüzyıla Çağrı' beyannamemizi anlattık. 'Ekonomi Masası' ziyaretlerimizi, ülkemizin her bölgesinde gerçekleştireceğiz" dedi.

'VATANDAŞIMIZ İÇİN HER ŞEYİN DAHA İYİ OLMASINI İSTERİZ'CHP'li Öztrak, adaletin, devletin direği olduğunu defalarca söylediklerini hatırlatarak, "'Bir ülkede adaleti ve hukuku öldürürseniz, devlet de ölür' dedik. Genel başkanımızın peşinden Ankara'dan İstanbul'a yürüyen yüz binler; Maltepe'de meydanda toplanan milyonlar, 'hak, hukuk ve adalet' diye bağırdı. Biz ülkemiz için vatandaşlarımız için her şeyin daha iyi olmasını elbette isteriz. Ama önce lafa sonra söyleyene bakmak gerektiğini de biliriz. Biz 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana 'birinci sınıf demokrasi ve hukukun üstünlüğü', 'üreten Türkiye', 'güçlü sosyal devlet' ve 'istikrar ve sürdürülebilirlik' diyoruz. Şimdi bizim 5 yıldır ısrarla söylediğimiz 'demokrasi', 'hukuk', 'üreten', 'paylaşan Türkiye' sözlerini dillerine dolayarak güveni sağlayamazlar" diye konuştu.

'TEZKEREYE OLUMLU OY VERECEĞİZ'

CHP'li Öztrak, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin ise "Her fırsatta tekrarladık. Bir defa daha tekrarlayayım. CHP her zaman, her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye de olumlu oy vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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