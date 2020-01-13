CHP'li Öztrak: 75 milyar ile yüzlerce konut depreme hazır hale getirilebilir

13.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:53

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kanal İstanbul'a 75 milyar lira harcamayı düşünenler, depreme hazırlık için kullanılabilecek kaynakları heba edecekler. 75 milyar lira ile İstanbul'da yüzbinlerce konut depreme hazır hale getirilebilir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, parti sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın son 10 yıldır çok yorulduğunu, bölgenin artık kaybetmeye tahammülünün bulunmadığını söyledi. Öztrak, "CHP olarak bizim önerimiz son derece açık. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözmelidir. Bunun için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. CHP iktidarında bölge ülkeleriyle geliştireceğimiz iyi ilişkilerle, bu teşkilatın kurulmasıyla Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

'BİZİM DEDİĞİMİZ YERE GELDİ'Öztrak, CHP olarak baştan beri Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa taraf olmaması ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle ateşkes sağlanması gerektiğini savunduklarını belirtti. Türkiye'nin taraflar arasında arabulucu rol oynamasının doğru olacağını defalarca açıkladıklarını kaydeden Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı, bu çağrılarımızı Genel Başkanımızı 'uluslararası hukuku bilmemekle' suçlayarak yanıtladı. 'Meşru hükümet ile darbeciler arasında arabuluculuk olur mu?' diyerek bir de kendince akıl vermeye kalkıştı. Ama üç gün sonra, Putin Türkiye'ye geldi. Bir de baktık aynı Erdoğan Rusya'yla birlikte Hafter ile Sarrac arasında arabuluculuğa soyunmuş. Yani bizim dediğimiz yere gelmiş. Oysa Putin gelmeden önce, biz 'Libya'da taraf tutmayın, denge unsuru olun' dediğimizde Genel Başkanımıza ve bize demediklerini bırakmıyorlardı. Bizim dediğimizi daha önce yapsaydın, Ankara'nın bölgedeki etkinliği ve itibarı artacaktı. Şimdi Moskova'nın etkinliği artmış oldu" diye konuştu.'DEPREM BU ÜLKENİN GERÇEĞİ'Öztrak, önceki gün Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Deprem bu ülkenin gerçeği ama bu gerçeği gerektiği gibi tartışmıyoruz. Oysa gecikmeden, süratle tedbir almak zorundayız. Ülkemizin kaynakları sınırlı. Kanal İstanbul'a 75 milyar lira harcamayı düşünenler, depreme hazırlık için kullanılabilecek kaynakları heba edecekler. 75 milyar lira ile İstanbul'da yüzbinlerce konut depreme hazır hale getirilebilir. Depremde yurttaşlarımızın toplanacağı alanlar şimdiden hazır edilebilir."'BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİ EKONOMİDİR'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu, iyi bir yönetimle vatandaşlarına daha fazla refah ve çok daha iyi bir yaşam sağlayabileceğini kaydeden Öztrak, bunu daha önce yaşadıklarını ve gördüklerini kaydetti. Öztrak, şunları söyledi: "Bu ülke, geçmişte en ağır ekonomik krizlerden, doğru tedbirlerle çok kısa sürede çıktı. Bir yılda enflasyonu yarıya indirdik, büyüme ibresini yeniden pozitife çevirmeyi başardık. Fakat ülkemizin içinde bulunduğu kriz, şimdi kötü yönetimle giderek derinleşiyor. Yapışkan bir işsizlik ve hayat pahalılığı milletimizi eziyor. Her gün ortaya attıkları gündemlerin hiçbirinin vatandaşın sıkıntılarına çözüm bulmakla ilgisi yok. Varsa yoksa top çevirmenin, gündem değiştirmenin peşindeler. Biz iktidarı tekrar uyarıyoruz. Bu ülkenin gerçek gündemi ekonomidir. Evlerinde oturan işsiz gençlerdir. Borcunu ödeyemeyen esnaftır. Mutfaklardaki boş tenceredir."'BİZE GÜVENMİYORLARSA BİZ ÇEKİMSER KALIRIZ'Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'CHP'ye güvenim yok' sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Bizim FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için vermiş olduğumuz önerge henüz genel kurula inmedi. Eğer Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı içindeki ortağıyla birlikte FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili araştırma önergesi verecekse, bizim grup başkanvekili arkadaşlarımız ve meclis grubumuz bunu genel kurula indirmezler ama bekliyoruz. Mecliste gerekli çoğunluğa sahipler. Eğer bize güvenmiyorlarsa ve bizim oy dahi vermememizi istiyorlarsa biz çekimser de kalırız. Ama getirsinler şu önergeyi görelim. Bakalım Cumhur İttifakı içerisinde birbirlerine olan bağlılıkları ne kadarmış."'BU SOSYAL BİR OLAY'Öztrak ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın birlikte, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemesi ile ilgili olarak ise, "Bu sosyal bir olaydır. Dolayısıyla bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor. Neden illa kutuplaşma isteniyor bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil" diye konuştu.