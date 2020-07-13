CHP'li Öztrak: 15 Temmuz gecesi tüm milletvekilleri meclisin hukukuna sahip çıktı
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CHP'li Öztrak: 15 Temmuz gecesi tüm milletvekilleri meclisin hukukuna sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu hafta, milletin canıyla sınava çekildiği bir başka acı olayın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. O gece CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi tüm milletvekilleri meclisin ve milletin hukukuna sahip çıktı" dedi.

CHP'li Öztrak: 15 Temmuz gecesi tüm milletvekilleri meclisin hukukuna sahip çıktı
13.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu hafta, milletin canıyla sınava çekildiği bir başka acı olayın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü.  O gece CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi tüm milletvekilleri meclisin ve milletin hukukuna sahip çıktı" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.  Öztrak, konuşmasının başında 2 gün sonra 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bu hafta, milletin canıyla sınava çekildiği bir başka acı olayın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. O gece CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi tüm milletvekilleri meclisin ve milletin hukukuna sahip çıktı. Asil milletimiz, ordumuzun vatanperver subayları ve kahraman emniyet teşkilatımız, hain kalkışmaya canıyla direndi. 251 yurttaşımız şehit oldu. 2 bin 196 yurttaşımız ise yaralanarak gazi oldu" dedi.

'İKİ ATAMIZLA DA GURUR DUYUYORUZ'

Öztrak, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Biz kendilerine açıkça söyledik, 'Ayasofya'yı cami mi yapmak istiyorsunuz' yetki sizde. Mertçe, delikanlıca çıkın. Öyle Danıştay kararını falan beklemeyin. Çıkarın bir kararname, olsun bitsin. Yaptılar mı? Yapamadılar. Bir yandan, '1934'te yürürlüğe konulan bakanlar kurulu kararı iptal edilmesin' diye Danıştay'a savunma verirken, diğer yandan da, 'Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı' diye caka sattılar. Ama bunun kadar önemli olan bir başka husus da, yetkinizi kullanmayıp, kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak, bedelini milletimizin ödeyeceği  bir hukuki garabete neden olmanızdır. Bu kararlar; yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak, Cumhuriyetin hukuku yok sayıldı. Yarın bir gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını, mülkünü talep ederse ne olacak? Ayasofya 567 yıldır bizimdir ve İstanbul'un iki büyük 'Fatih'i vardır. Biri Fatih Sultan Mehmet Han diğeri ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz iki atamızla da gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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