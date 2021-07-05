CHP'li Özkoç: Yerinde kentsel dönüşüm yapın

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CHP'li Özkoç: Yerinde kentsel dönüşüm yapın

CHP'li Özkoç: Yerinde kentsel dönüşüm yapın
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Grup Başkan vekili Engin Özkoç, kentsel dönüşümle ilgili, "Yerinde dönüşüm yapın.

CHP Grup Başkan vekili Engin Özkoç, kentsel dönüşümle ilgili, "Yerinde dönüşüm yapın. Engelli ve hasta vatandaşlarımıza öncelik tanıyın. Bitirme süresini bu sözleşmeye koyun. Nasıl yapılacağını, ne kadar sürede bitirileceğini bildirin" dedi. 

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, parti genel merkezinin bahçesinde, İstanbul Güngören'de Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi nedeniyle mağdur olduğu ileri sürülen kişilerle basın toplantısı düzenledi. Özkoç, mahallelinin, seslerini duyurması için kendisinden yardım istediğini belirterek, "Hayatları boyunca didindiler, çalıştılar; çocuklarına bir ev elde edebilmek için miras olarak çocuklarına bir ev bırakabilmek için. Onlar depreme dayanıklı mıdır, değil midir; bilemezler. Onlar belediyeye güvenirler; imar izni verilmiş mi, iskan ruhsatı verilmiş mi, diye. İmar izni verildiyse iskan ruhsatı verildiyse onlar devlete güvenmek isterler. Onlar da devlete güvendiler. Varlarını yoklarını bir avuç kazançlarını eve yatırdılar. Bu arkadaşlar kimseden bir şey istemiyorlar, sahip oldukları şeyin kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evleri için borçları yoktu. Yine ev sahibi olmak ve borçları olmasın istiyorlar. Yaşlılarıyla hastalarıyla mağdur bırakılmasın istiyorlar. Bu sürecin ne kadar süreceğini, ne kadar dışarıda kirada kalacaklarını, binanın ne zaman kendilerine teslim edileceğini bilmek istiyorlar ve orada uygarca kendi geleceklerini sürdürmek istiyorlar. Danıştay'ın önüne gittiler. Ne için? Hak için hukuk için adalet için. Onlar CHP'nin önüne geldiler; hak için hukuk için adalet için. Yerinde dönüşüm yapın. Engelli ve hasta vatandaşlarımıza öncelik tanıyın. Bitirme süresini bu sözleşmeye koyun. Nasıl yapılacağını, ne kadar sürede bitirileceğini bildirin. Onları muhatap alın, karşınıza almayın" diye konuştu. 


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CHP'li Özkoç: Yerinde kentsel dönüşüm yapın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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