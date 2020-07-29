CHP'li Özkoç: "Sosyal medyaya ilişkin kanun için Anayasa Mahkemesine başvuracağız"
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CHP'li Özkoç: "Sosyal medyaya ilişkin kanun için Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda bu sabah kabul edilen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

CHP'li Özkoç:
29.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:56

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda bu sabah kabul edilen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulun, kanun teklifinin görüşmelerini 16 saatte tamamladığını ifade etti.

Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağını, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceğini öne sürdü.

Kanun teklifinin, CHP ve muhalefet eden diğer partilerin 16 saatlik direnişinden sonra AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirten Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra sosyal medya şirketleriyle ilgili Türkiye'de bir temsilcilik isteniyor. Biz buna karşı değiliz ama biz biliyoruz ki AKP iktidarı tıpkı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor. Yoksa Türkiye'nin hakkını ve hukukunu aramak için bir muhatap aramıyor. O, muhatabına, 'Eğer bunları yayınlarsan senin bant genişliğini yüzde 50 ila yüzde 90 aralığında daraltıyoruz.' diyecek. Bunu daha önce yasal olmayan yöntemlerle gerçekleştiriyordu, şimdi yasaya bağlamak istedi, bu yasayı çıkarttı."

"TBMM, sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüştü"

Özkoç, AK Parti iktidarının bu yasayla "unutma hakkı" getirdiğini, bu şekilde toplumun hafızasının silinmek istendiğini savundu.

Bu yasayla genç kuşakların, iktidarın geçmişteki hatalarını sosyal medya veya arama motorları üzerinden görmesinin engelleneceğini ileri süren Özkoç, şöyle devam etti:

"Bu kanunla AKP, Büyük Orta Doğu Projesi'ni, FETÖ ile beraber kendi siyasi kadrolarını oluşturduğunu unutturmak istiyor. Birlikte kol kola yürüdüklerini, bütün kamuda ilmek ilmek Fetullahçı kadroları yerleştirdiğini, ordunun içerisinde FETÖ'cü komutanları atadığını ve koruduğunu, Balyoz ve Ergenekon davalarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı hapsettirdiğini ve darbe kalkışmasını gerçekleştiren subay ve astsubayları göreve getirdiğini unutturmak istiyor."

Engin Özkoç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkarak darbeye karşı koyduğu sırada şehit düşenler için toplanan yardım paralarının hala sahiplerine dağıtılmadığına dikkati çekerek, "AKP, bu utancın yeni nesillere aktarılmasını istemiyor, unutturmak istiyor." dedi.

İktidarın milleti susturmak ve kendisini güvenceye alacak yasaları çıkarmak istediğini iddia eden Özkoç, şunları söyledi:

"TBMM, artık millete hizmet eden bir Meclis olmaktan çıkmıştır. TBMM AKP ve MHP oylarıyla sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüşmüştür. Artık TBMM'de kararlar millet için değil, sarayın geleceği için alınıyor. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir. Bunun karşısında olması gerekenler, Türkiye'nin dinamikleridir. Milletimizin geleceğini, birliğini ve beraberliğini, güçlü bir ekonomiyle güçlü bir Türkiye'de var olma mücadelesini engelleyen AKP iktidarını, Türkiye'nin bütün dinamikleri karşı koyarak demokratik yöntemlerle iktidardan indirmek zorundadır. Aksi takdirde TBMM'nin açık olmasının millete mi saraya mı faydası var, bilemiyoruz. Çıkan bütün yasalar maalesef CHP'nin bütün direnişlerine karşın orada yasalaşıyor."

Özkoç, iktidarın ve MHP'nin, gençlerin geleceklerini ellerinden almak ve özgürlük alanlarını yok etmek istendiğini öne sürdü.

"Diyanet İşleri Başkanı bir dakika o koltukta oturmamalı"

Engin Özkoç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılması konusunda partisinin duruşunun net olduğunu, bütün dinlere ve ibadethanelere saygı duyduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellef olduğunu ifade eden Özkoç, "Bu kişi, Diyanet'in başında İslam'ı temsil eden bir kişi olmaktan çıkmıştır, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden bir kişiye dönüşmüştür." diye konuştu.

"Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuduğunu" savunan Özkoç, şunları kaydetti:

"Verdikleri mücadeleyle ezanların susmasını engelleyen Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuyan, Allah'ın değil Tayyip'in emirlerini yerine getiren bu Diyanet İşleri Başkanı bir dakika o koltukta oturmamalı, derhal bırakmalıdır. Bu kadar kendinden ve kişiliğinden taviz vermiş, ahlak kurallarını hiçe sayan, kimliğini kaybetmiş, lanet okuyan bir kişi İslam'ı temsil edemez. İtiraf eden İbrahim Kalın, 'Onun hutbeden bu konuda veya herhangi bir konuda lanet okumasını biz de doğru bulmuyoruz.' demiştir. Çünkü artık ortaya çıkan şeyi gizlemek mümkün değildir. Bu yapay gündemi ortaya çıkartan ve büyüten Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı, Bilal Erdoğan ve bir avuç besleme yandaş medya ve mensuplarıdır."

CHP'li Özkoç, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'na başvuru hazırlıklarını sürdürdüklerini de bildirdi.

Özkoç, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için belli bir tarih var mı?" şeklindeki sorusuna, "Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için hukukçularımız zaten hazırlar. Ön başvuruyu yaptıktan sonra diğer asıl başvuruyu hukukçularımız gerçekleştirecektir." karşılığını verdi.

"Dostumuz Tank Palet'i Katar ordusuna satan hainler olmayacak"

Engin Özkoç, başka bir basın mensubunun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır." sözlerini anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de kendi grubunda kürsüye çıkarak, 'Bu vatan haininden, bu insan hakkını hukukunu yiyenden, bu bölücü terör örgütüyle hareket eden kişiden cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladından cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz.' dediği kişi, gerçek dostudur. Bugün dost olmuştur. Bizim dostlarımız, hakkını hukukunu alamayan emekçiler, kamyon şoförleridir, apartman görevlileri, basın emekçileri, çiftçiler, okuyup da iş bulamayan öğrencilerimiz, kendisini düşünmeyip evladı için yaşayan ve onun için hayatını yok eden insanlarımızdır. Bizim dostlarımız, CHP Genel Başkanı'nın açıkladığı Türkiye'nin kurtuluşuyla ilgili 13 maddeyi kucaklayan, vatanın birliği ve beraberliğini korumak isteyen her anlayıştır. Bu bir siyasi parti, meslek kuruluşu, bir vatandaşımız olabilir. Ama bizim dostumuz Tank Palet fabrikasını Katar ordusuna satan hainler olmayacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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