CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz
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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Güncel

CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslağına ilişkin, "Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün kendilerine ileteceğiz.

24.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:47
CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslağına ilişkin, "Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün kendilerine ileteceğiz. Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti grubu ile ceza infaz düzenlemesine ilişkin yaptıkları görüşmenin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslak metnine ilişkin AK Parti grubu tarafından bilgilendirildiklerini söyledi. Engin Özkoç, ceza infaz düzenlenmesine ilişkin uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerini AK Parti grubuna bildirdiklerini belirterek, "Terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğu bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma da ihtiyaç olduğunu belirttik. Şu anda dile getirdikleri düşünceleri, kaleme aldıkları görüşleri, yazıları, kitapları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik düzenleme olması gerektiğini kendilerine bildirdik. Hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek. Kendilerinin bize ifadesi ve bizim onlara ifademiz, ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz" dedi.

'DEĞİŞTİRİLMEDEN GEÇERSE 70 BİN KİŞİ FAYDALANACAK'Özkoç, soru üzerine düzenlemeden bu haliyle 70 bin civarında kişinin yararlanacağını kaydederek, "Eğer farklılaştırılırsa 35-40 bine kadar düşebilir. Uyuşturucu ve cinsel istismarla ilgili bizim hassasiyetimizi ifade ettik. Bu maddenin burada olmaması gerektiğini düşüyoruz. Bu konuyla ilgili net görüşümüzü ifade ettik" diye konuştu.'KORONAVİRÜS TEKLİFİNİ MECLİS'E TAŞIYORUZ'Koronavirüs salgınına değinen Özkoç, CHP olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bugünlerde konu sadece 65 yaş üstü, büyüklerimizin hem tehdit hem de kendi sağlıkları açısından risk odağı haline getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Evde kalabilmenin ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamadan insanlarımızı evde tutamazsınız. Yüzde 14'e dayanmış bir işsizlikle koronavirüs sürecine maruz kaldık. Yurttaşlarımıza bir soluk vermezsek insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Genel başkanımızın 13 maddelik öneri süreci, sosyal devletin sorumluluklarını en az hasarla atlatabilmesi için gereken koşulları anlatmaktadır. Bu 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 maddelik yasa teklifini bugün genel kurul gündemine taşıyoruz" dedi.Özkoç, tanı kitlerinin ihraç edilmesiyle ilgili, "Koronavirüsün dünyada bu kadar yaygın olmasından sonra 500 bin kitin ABD'ye, Özbekistan'a ve diğer ülkelere satmış olmamız anlaşılır değildir ve kesinlikle de doğru değildir. Meclis'i bilgilendirirken Sağlık Bakanı 'Ayda en az bir milyon üretebilir kapasiteye sahibiz' diyordu. Dün akşamki konuşmada ise Çin'den gelen kitleri söyledi. Şimdi soruyoruz madem ihtiyacımız vardı elimizdekileri neden satıyoruz? Biz salgının önüne geçebilmek için günlerle yarışıyoruz. Sağlık Bakanının yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bugünlerde sanki yapılan eleştirilerde kasıt varmış gibi söylem biçimini de doğru bulmuyoruz" diye konuştu. 'SORUMLULARA EL ÇEKTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Engin Özkoç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklar için hazırlanan uzaktan eğitim programında yayımlanan videoyla ilgili "MEB'in alt yapı hazırlığı olmadığı için aniden gelişen olaylar karşısında hazırlıksız yakalandığını biliyoruz. Ancak okul çağındaki çocuklarımızın bilincine yönelik görüntüler yayınlanıyor olmasını bu konuyu siyasi fırsata çeviren yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Sorumluların derhal el çektirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi. 

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Kaynak: DHA

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