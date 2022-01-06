CHP'li Özkoç: Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor. Türkiye'de yatırım yapan tüm iş insanları eşit rekabet koşullarına sahip olacak" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Özkoç, döviz garantili mevduat hesabının tutumadığını, kimsenin dolarını bozdurmadığını belirterek, "Merkez Bankası dolarları satmak zorunda kaldı" diye konuştu.

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Erdoğan kimin için diyor? CHP için diyor. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ki 'İktidara gidiyoruz Recep Tayyip Erdoğan, süpürdüğün yer iktidar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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