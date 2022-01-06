CHP'li Özkoç: Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor - Haberler
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CHP'li Özkoç: Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor

CHP'li Özkoç: Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor. Türkiye'de yatırım yapan tüm iş insanları eşit rekabet koşullarına sahip olacak" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Özkoç, döviz garantili mevduat hesabının tutumadığını, kimsenin dolarını bozdurmadığını belirterek, "Merkez Bankası dolarları satmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda bir yasanın kabul edildiğine değinerek, "Limanlardan bahsediyorum. Antalya limanlarını kim işletiyor? Katarlılar. Bizden daha önemli olan Katarlıların, Erdoğan için karşılığı nedir? AKP ve MHP 'Yaşasın Katar' diyorlar, ellerini kaldırıyorlar. İhalesiz, bedeli belli olmayan, hukuksuz bir şekilde Katar'a 49 yıla çıkaran kanunu yasal olmayan şekilde Meclis'ten geçirdiler. CHP ne yapacak? 2 gündür onlara karşı muhalefet ediyoruz, tartışıyoruz. Bu yasayı engellemek için mücadele ediyoruz. Milletvekillerimize '50 kişi burada kalsın, gerisi Türkiye'ye bunu anlatsın' diyoruz. Bu yasa çıksın, derhal Anayasa Mahkemesi'ne şikayet edeceğiz. Millet İttifakı iktidara geldiği gün ne yapacağını biliyor. Türkiye'de yatırım yapan tüm iş insanları eşit rekabet koşullarına sahip olacak. Öğrenciler için bitirilmemiş yurt kalmayacak. YÖK kaldırılacak, üniversiteler özerk olacak" dedi.

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Erdoğan kimin için diyor? CHP için diyor. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ki 'İktidara gidiyoruz Recep Tayyip Erdoğan, süpürdüğün yer iktidar" diye konuştu.


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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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