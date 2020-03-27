CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, İngiltere, İsviçre, Politika

CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor"

CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İsviçre, İngiltere, İtalya, Peru, Lübnan, Gürcistan, Brezilya, Kazakistan, Sırbistan, Slovakya, Macaristan gibi ülkelerde 10-15'er günlük, bir...

27.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:06
CHP'li Özkoç: 'Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor'

CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İsviçre, İngiltere, İtalya, Peru, Lübnan, Gürcistan, Brezilya, Kazakistan, Sırbistan, Slovakya, Macaristan gibi ülkelerde 10-15'er günlük, bir aylık süreyle salgın hastalık nedeniyle tam izolasyon kararı alınmış ve uygulanıyor. Türkiye neden bu kararlarda gecikiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. "Biz daha diğer ülkelerin rakamlarına ulaşmadık, daha o kadar vahim durum yok yanılgısından bir an önce kurtulup gerçekleri konuşuyor olmamız gerekiyor" diyen Özkoç, 35-40 yaşında bir vatandaşını virüs kapması durumunda evde 65 yaş üstü büyüklerine bulaştırmama ihtimali söz konusu olup olmadığını sorgulayarak, "İsviçre, İngiltere, İtalya, Peru, Lübnan, Gürcistan, Brezilya, Kazakistan, Sırbistan, Slovakya, Macaristan gibi ülkelerde 10-15'er günlük, bir aylık süreyle salgın hastalık nedeniyle tam izolasyon kararı alınmış ve uygulanıyor. Türkiye neden bu kararlarda gecikiyor? Sağlık Bakanlığına çağrım şudur ki, Bilim Kurulunun sokağa çıkma yasağı istediği yönünde önemli bir duyumumuz var. Gerçekten böyle midir? İnsanların belli bir süre için uyarısı olmuş mudur? Türkiye ne kadar ciddi" dedi.

Her dört mülteciden 3'ünün İran sınırından Türkiye'ye girdiğini hatırlatan Özkoç, geçen yıl 454 bin 662 kişinin Türkiye'ye girdiğini ifade etti. Özkoç, "Bu yıl 11 Mart'a kadar 42 bin 644 göçmen yakalanmış. Yakalanan göçmenlerin birçoğu geri gönderme merkezlerinde toplanıyor. Bunlara test yapılıyor mu? Korona hastalığı taşıyanların ülkeye girdikleri andan itibaren temas ettikleri her yerde hastalığı bulaştırma riskleri var. İran'daki durum belli. Irak, İran sınırını 8 Mart'ta kapatmış, Türkiye 24 Mart'a kadar bu engeli koymamış. Korona virüsüyle mücadelede ülkelerin aldığı ilk önlem başında sınır kapılarının kapatılması varken, ancak salgının en çok yaygın olduğu ülkelerden biri İran iken, bu süreç içinde bu sınır kapısının hala 24 Mart'a kadar açık olmasının bir an önce Türkiye'deki ilgili bakanlar tarafından açıklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşsizlik Sigorta Fonu'nun devreye sokulmasını isteyen Özkoç, "İnsanlara 'evde kalın' çağrısı yapacak, dünyayı saran bir salgından daha zor durum ne olabilir? İnsanları, işçileri, iş bulamayanları bu koşullarda iş bulmaları mümkün olmayan insanları rahatlatmamız gerekmiyor mu? Bu fonu kullanmanız gerekmiyor mu? Kazandığı günlük para ile yaşamını idame ettirmeye çalışan insanlarımız var. Bu parayı nerede kullanmayı düşünüyorsunuz? Bütün ülkeler vatandaşlarına hane sayısına göre insanlara para yardımı, desteği yaparken siz bu parayı nerede kullanmayı düşünüyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Özkoç: 'Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor'

Kaynak: İHA

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CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor"

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