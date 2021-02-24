CHP'li Özkoç: "Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir"
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CHP'li Özkoç: "Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir"

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:25
CHP'li Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Allah şahidimiz olsun ki evlatlarımızın acısını asla unutmayacağız. Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü bu yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Allah şahidimiz olsun ki evlatlarımızın acısını asla unutmayacağız. Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü bu yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 1,5 haftadır Gara'daki operasyonu konuştuğunu belirtti.

Bundan 5,5 yıl önce asker, polis ve sivil 13 vatandaşın, bölücü terör örgütü PKK tarafından rehin alındığını anımsatan Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partili milletvekillerinin, bu süre içindeki bütün uğraşlarına rağmen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kulaklarını tıkadığını, görmeyip duymadığını" iddia etti.

Engin Özkoç, 5,5 yıl aradan sonra Gara'da operasyon yapma kararı alındığını ifade ederek, "Erdoğan'ın, Gara'ya yapılacak operasyonu günler öncesinden ifşa ettiğini" öne sürdü.

İlk önce rehineleri kurtarmanın yolunun bulunup, daha sonra oradaki unsurların etkisiz hale getirilmesi gerektiğini belirten Özkoç, "Senin birinci görevin evlatlarını sağ salim topraklarına getirip, analarına kavuşturmaktır. Başkomutan olarak görevin bu." diye konuştu.

Söz konusu operasyonda 16 evladın şehit verildiğini anımsatan Özkoç, "Daha şehitlerin cenazesi kalkmadan, Erdoğan'ın, ekranlara, kongrelere çıktığını ve güldüğünü" iddia ederek, "Hayatımız boyunca içimizi acıtan bu gülüşü asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Gara'daki operasyonun başarısız olduğunu savunan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bir rehine kurtarma operasyonu olarak düzenlenmiyor. Allah şahidimiz olsun ki evlatlarımızın acısını asla unutmayacağız. Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü, bu yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, layık olduğu bir iktidar tarafından yönetileceği en kısa zamanda Türkiye'de bu sorun ortadan kalkacaktır. Tek derdimiz milletimiz, vatanımız, bayrağımızdır. Onların tek derdi kongrelerdir, iktidardır, yandaşlarıdır."

CHP'li belediye başkanlarının, seçilmesinin hemen ardından, damatlarını genel sekreterlik koltuğuna, paranın başına oturtmaları halinde Türkiye'nin ayağa kalkacağını kaydeden Özkoç, "Senin aile işin, biz o işlere karışmayız. Damadın, gelinin vardır; Allah mutlu mesut etsin. Ama aile işlerini devlet işine karıştırma." dedi.

Özkoç, aile işleri devlet işlerine karıştırıldığında, "damadın enerji, daha sonra maliye bakanı yapıldığında", Türkiye'nin borcunun iki yılda yüzde 80 arttığı, vatandaşların bankalara borcunun tavan yaptığı zaman millet adına hesap sormak zorunda olduklarını belirtti.

Hazinenin 128 milyar dolarlık bütçesinin bir yere gönderilip, yok edildiğini ileri süren Özkoç, "(Biz o dövizleri sattık) diyorlar. Merkez Bankası, ihale yapmadan bu dövizi nasıl, kime sattın?" diye sordu.

Hükümetin önceliğinin çiftçi, esnaf değil, kira borçlarını ertelediği yandaş şirketleri olduğunu iddia eden Özkoç, millet sıkıntıdayken ve acı çekiyorken, neden sadece bu şirketlerin borçlarının ertelendiği sorusunu yöneltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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