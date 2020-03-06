CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek: "Zillet ittifakının palyaçosu"

06.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Milletvekili Engin Özkoç' a tepki gösteren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Zillet ittifakının palyaçosu bu kirli dilin ve edepsiz kelimelerin sahibi bilsin ki bunun hesabını hukuk önünde verecektir"dedi.



AK Parti Tunceli İl Başkanlığı ilçe kongrelerine Pülümür İlçesinden başladı.Kongrede Cağnur Kılıçoğlu tek liste ile tekrardan partisinin ilçe başkanlığına aday oldu. Kongreye katılan İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu, .



Pülümür'de kutlu davalarının kök tutup nefes aldığını belirten AK Partili Tek,"Ülke dışındaki zillet zihniyetine karşı kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ederken bu zillet ittifakının ülkemizde zili olanlarda atıp tutuyor. Bu zavallı kuklalar siyaset yaptığını zannediyor. Ama bunların siyaset değil kuklalık yaptığını dünya biliyor, 83 milyon hep birlikte bu zillet fikrin palyaçosunu izliyoruz"ifadelerini kullandı.



CHP Milletvekili Engin Özkoç' a tepki gösteren Tek,"Tunceli'de yapılan güvenlik kulelerinden rahatsızlığını dile getiren sınırdışı harekata işgal diyen zavallı muhalefet ve saz arkadaşlarına halkımız gereken cevabı verecektir. Zillet düşünceden fikir alan zillet ittifakına şirin gözükme yarışına giren CHP'nin vekili Engin Özkoç ise kirli bireysel diliyle milyonların kalbinde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan sevgisini yaralayabileceğini zannediyor ise yanılıyor çünkü buna yetişemeyeceğini cümle alem biliyor. Zillet ittifakının palyaçosu bu kirli dilin ve edepsiz kelimelerin sahibi bilsin ki bunun hesabını hukuk önünde verecektir. Buradan CHP Genel Merkez Disiplin Kuruluna sesleniyoruz. Siyasi ahlak kurallarını bilmeyen bu vekile bir sözleri bir yaptırımları olacak mı yoksa bu ahlaksızlığa göz mü yumacaklar. Şayet biz buradan sesleniyoruz. Buyur Tunceli'ye gel Cumhuriyet ile yaşıt 87 yaşındaki Hatice Teyzemizin reis sevgisini gör, görde utan tabi yüz varsa. Biz sana uçak biletini de alalım, konaklamanı da karşılayalım gel de pazar günü başlayan siyaset akademimizde sana siyasi ahlakın kurallarını öğretelim"diyerek sözlerini tamamladı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA