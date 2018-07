CHP'li Özkan: "Yeterli İmza Varsa Buyursun Getirsin Genel Merkeze Teslim Etsinler, Gereğini Derhal...

CHP'li Özkan: "Yeterli imza varsa buyursun getirsin genel merkeze teslim etsinler, gereğini derhal yapacağız"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Eğer bu konuda toplanmış yeterli imza varsa buyursun getirsin genel merkeze teslim etsinler, gereğini derhal yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin gündeminde kurultay talepleri olduğunu belirterek, "CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Kurultayımızın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde açıkça yazılı. Yeterli sayı bulunduğunda bu sayı genel merkeze teslim edilir, biz de bu sayının gereğini yerine getiririz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir kurultay talebini CHP'nin ülke sorunlarıyla ilgileneceği bir noktada, her gün CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmak, tartışmak partimize, partimizin algısına zarar vermektedir. Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Eğer bu konuda toplanmış yeterli imza varsa buyursun getirsin genel merkeze teslim etsinler, gereğini derhal yapacağız. Ama bunun sayıları yarıştırmak, basın toplantılarını yarıştırmak şekline dönüştürülmesinin partimize, parti tabanına, üyelerine büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Bu tartışmaları sonlandırmak üzere arkadaşlarımıza eğer yeter sayıda imza varsa getirip teslim etmeleri durumunda gereğini genel merkezce hemen yapılacağını bildirmek istiyorum. Çünkü CHP tabanının Türkiye'nin sorunlarıyla içinde bulunduğumuz tabloyla ve gelmekte olan seçimle ilgili çalışma yapması gerekiyor. Tabanımızın delegemizin iradesine karşı çıkacak ya da ona hayır diyecek herhangi bir tutumumuz söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Bize ulaşan rakamlar 438 civarında ama maksimum 470 civarında imza toplanabileceğini öngörüyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özkan, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının bugün itibariyle 526 olduğunu açıkladığı hatırlatılarak ne kadar imza toplandığıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Şöyle bir usul izleniyor; 3 noter nüshası var. Biri noterde kalıyor, ikisinden bir tanesinin bize gönderilmesi gerekiyor ama arkadaşlarımız elden tebligat edeceğiz demişler. O nedenle bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel merkeze noterden tasdikli kongre istiyorum diye bir delege imzası ulaştı mı diyorsanız böyle bir imza gelmedi. Biz il ve ilçe başkanlarımıza soruyoruz. Onlardan gelen, bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak. Ben şahsen kongre toplayabilecek sayıya ulaşılacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin gündemi tabanımız tarafından izleniyor. Bir yerel seçim var. Türkiye'nin sorunlarıyla CHP'nin mücadele etmesi gerekiyor. Böyle bir isteğe delegemizin 'evet' diyebileceğini ben düşünmüyoruz. Ama delegemiz böyle bir şeye 'evet' derse, takdir ederse boynumuz kıldan incedir. O ne derse onu yaparız. Bize ulaşan rakamlar 438 civarında ama maksimum 470 civarında imza toplanabileceğini öngörüyoruz."

"Hiç kimse bizim delegemiz üzerinde baskı, algı operasyonu yürütemez"

Parti yönetiminin delegelere imza vermemesi yönünde çağrı yaptığına dair iddiaların sorulması üzerine Özkan, "Muhalefetin delegelerle konuşması ne kadar doğru ve doğalsa burada genel merkez yönetiminin delegelerle konuşması da doğal bir şey. Orada aykırılık yok. Hiç kimse bizim delegemiz üzerinde baskı, algı operasyonu yürütemez. Bu partinin delegesine hiç kimse baskı yapamaz haddi de değil, hakkı da değil. Partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir. İmza toplayabilirler. Getirdikleri imza tüzükteki sayıya ulaştığında gereğini derhal yerine getiririz. Sayın Yaşar Tüzün ve diğer arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Kurultay isteği bu partide ayrıştırma göstergesi değildir" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir şekilde kurultayın toplanabileceğine ihtimal vermiyorum"

Kurultay için imza toplanırsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusu üzerine Özkan, "Genel başkanla böyle bir şey konuşmadım. Çünkü böyle bir imza toplanma ihtimalini öngörmüyorum. Bilmiyorum kendisinin düşüncesini. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanabileceğine ihtimal vermiyorum" açıklamasında bulundu.

Yeterli imza toplanmasa dahi genel merkezin bunu güven oylamasına dönüştürüp kurultaya taşıma ihtimalinin olup olmayacağı sorusu üzerine Özkan, "6 önce güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içerisinde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.