CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Özel, "Hemen muhalefet terörü, yalan terörü diye bir ana tema geliştirdiler. Bunun üzerinden kendilerine itiraz eden herkesi yine teröristlikle suçladılar. Daha önce ülkedeki muhaliflere, ana muhalefet partisine beşinci kol faaliyeti diyecek kadar ileri giden zihniyet yangın ortamında, yangınla mücadele noktasında kendilerine yöneltilen eleştirilerde de yine çareyi kutuplaşmada ve bir kavga çıkarmada aradı" dedi.

"BU SORUNUN CEVABINI DUYMAK İSTİYORUZ"

"Bizlere yapılan iftiralara ve hakaretlere cevap verecek değiliz" diyen Özgür Özel, "Bu polemik ortamında Recep Tayyip Erdoğan'ın yangındaki sorumluluğunu bu konudaki tedbirsizlikleri, araç parkındaki eksiklikleri, uçak filosunun olamayışını, kendi tarım bakanının 'yangınlara mücadelede uçaklara gerek yok bizim coğrafyamızda helikopter lazım, o yüzden uçak almadık o yüzden THK 'nın uçaklarını yenilemiyoruz' ifadelerini unutturmaya çalışıyor bu kavgayla. Bu oyuna gelmeyiz. Bu oyuna kimse gelmeyecek" şeklinde konuştu. Özgür Özel, "Niye hazırlıklı değiliz? Orman yangınları dünyada ve ülkemizde artış ivmesine girmişken neden yeteri kadar hava aracımız yok diye sorduk biz ona. O cevabı yalan terörü olarak veriyor. Ama 2019'dan 2020'ye giderken orman yangınları sayısal olarak Türkiye'de yüzde 25, alansal olarak yüzde 86 artmışken yani perşembenin gelişi çarşambadan belliyken biz yalan terörü falan duymak değil bu sorunun cevabını duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE O EVİ SÖNDÜREMEMİŞ, YANGIN ORMANA SIÇRAMIŞ GİBİ ANLATIYOR"

Özel, "Yürütülen algı operasyonunda, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, sorumluluk belediyelerde. Döndü dolaştı yerleşim yerlerinden büyükşehir belediyeleri sorumlu. Onlar da CHP'de zaten diyor. Bir kez böyle bir meselede buradan o sorumlu, buradan bu sorumlu ayrımı ne kadar doğrudur bilinmez ama büyükşehir belediyenin sorumlu olduğu yerlerde yangın çıkmış. Yani Marmaris merkezde bir ev yanmış belediye o evi söndürememiş, yangın ormana sıçramış gibi anlatıyor. Hiç bilmeyen böyle anlar. Oysa ki, tam da dediğiniz gibi sizin sorumluluğunuzda olan ormanlarda yangınlar çıktı, söndürülemedi, döndü, geldi ve yerleşim birimlerine sıçradı. Burada illa böyle basit bir taksimat yapılacaksa belediyelerin sorumluluk alanlarına ormanlardan gelen yangınlar ulaştı. Nasıl vatandaşa, 'biliyorsunuz oralardan CHP'li belediyeler sorumlu' diyebilirsiniz. Vatandaş bunu duyduğunda 'aa bak ben bilmiyordum. Demek ki Marmaris merkezden CHP'liler sorumlu. Bu yanan yangınlardan da CHP'liler sorumlu' demez. 'Bunca senedir destek verdiğim, oy verdiğim iktidar partisi meğersem beni salak yerine koyuyormuş' der. 'Meğersem beni kandırıyormuş der' " dedi.

"KENDİNE GÜVENEN ÜLKELER BUNA SORUŞTURMA AÇMIYOR"

Konuşmasında son olarak Twitter'da açılan "Help Turkey" etiketine açılan soruşturmaya da değinen Özel, "Türkiye'ye yardım diye bir Twitter hashtag'i açılmış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hashtag için soruşturma başlatmış. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlarmış. Avustralya'da orman yangını olurken de dünyada orman yangınları, büyük sel felaketleri olunca da hep bu helpli hashtagleri gördük, takip ettik. Bu kendine güvenen ülkeler buna soruşturma açmıyor. Siz gerçekten güçlüyseniz özgüveniniz yerindeyse 'bana niye yardım diye hashtag açtınız' diye dava açmazlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı