CHP'li Özel: Yemin Töreninde Ayağa Kalkmayacağız -2

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Mecliste düzenlenecek olan yemin törenine katılacaklarını belirterek, "Burası yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadık, kalkmamak gerekiyor. Artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı yok" dedi.

CHP, 27'nci Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Grup başkanvekillerinin belirlendiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mevcut grup başkanvekillerinin yeniden grup başkanvekilliğine seçildiğini belirterek, "Grup başkanvekilliği seçiminde kullanılan 136 oyun 131'ini alan Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ilk turda seçildiler. Zaten 3 adayın olduğu bir yarıştı. Meclis başkanvekilliğinde Levent Gök adaydı. Kendisi kullanılan oylardan 119'unu alarak ilk turda seçildi ve Meclis başkanvekili adayımız olarak belirlendi. Birlik ve beraberlik halinde grup başkanvekillerimiz ve Meclis başkanvekilimizi belirlemiş olduk" dedi.

'BU MECLİSİ NE ERDOĞAN KURDU, NE ERDOĞAN KAPATABİLİR'

Daha sonra toplantıda görüşülen konuları anlatan Özel, şunları söyledi:

"Dünkü yemin töreninde ortaya çıkan görüntüleri bugün çokça konuştuk. Şöyle bir görüntü ile karşı karşıyayız. Yetkileri elinden alınmış, ilan edilen OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan çok zor durumda bir Meclis var. Meclisin itibarını sağlamak, Meclisi güçlendirmek, Mecliste güçlü muhalefet yapmak, özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Dünkü tabloyu çokça konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı Meclisten ayrıldıktan sonra, yeni seçilen grup başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı, en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclisten bir umutları, Meclisle ilgili bir tasarrufları yok. Meclisin itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor. Ama bu Meclisin kuruluşundan bulunan ve bu Meclisin yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme döneceğine inanan ana muhalefet partisi olarak Meclise sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün 142 CHP milletvekili oradaydı. ve bütün oturumu izledik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 kişi olması, 50 kişi olması. Bundan sonra devam edecekse etsin. Mecliste kaç milletvekilini yemin ettirdiğiniz önemli değil, salonda kaç milletvekili bulundurduğunuz önemli. Biz bu Mecliste çatır çatır muhalefet etmeye, tüm konularda vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Kimse Meclisten umudunu kesmesin. Bu Meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu, ne de Recep Tayip Erdoğan kapatabilir. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

'YEMİN TÖRENİNDE AYAĞA KALKMAYACAĞIZ'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, partilerinin Meclis başkanı adayının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki yemin töreniyle ilgili, şunları söyledi:

"Meclis başkanı adayımız Çarşamba günü belirlenecek ve ilan edilecek. Yarınki yemin töreninde Cumhuriyet Halk Partisi bulunacak. Daha önce Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde cumhurbaşkanı kim olursa olsun, CHP grubu makama saygı gereği onu ayakta karşıladı. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun sürüyordu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarafımızdan gelirken ayakta karşılandığı konuşmalar oldu. Ancak bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını söylüyoruz, ama kuvvetlerin birbirinden ayrı olduğunu söyleyenlere şunu söylemek istiyoruz. Burası yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadık, kalkmamak gerekiyor. Artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı yok. Geçen referandumdan sonraki ilk 1 Ekim açılışında da ifade etmiştik. Bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmak gibi geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkmak gibi bir gelenek yok. Kaldı ki yüksek yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl ki bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de o görüntü hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız. Kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulanacak ve bu yemin törenini izleyeceğiz."

'MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYİZ'

Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın 'CHP' ile ittifak İYİ Parti'ye oy kaybettirdi' açıklaması ile ilgili yöneltilen soruyu, "Bu açıklamasını çok zamanlı bulmadık. Bu geride kalmış bir meseledir. YSK'nın ilan ettiği kesin sonuçlara göre İYİ Parti mevcut barajın altında görünüyor. Yani CHP ile ittifak olmasaydı, Mecliste yer almamış olacaktı. Bu konuda elbette farklı değerlendirmeler olabilir. Muhalefete muhalefet etme geleneğimiz yok. Muhalefet partilerinin birbirleriyle uğraşmasını anlamlı bulmayız. Ayrıca aynı ittifakta yer aldığımız bir partiyi de eleştirmeyi ve farklı değerlendirmeler yapmayı sağlıklı bulmayız" şeklinde yanıtladı.

'YAKIŞIKLI BİR DURUM DEĞİL'

Milletvekili Özel, dünkü yemin töreninde HDP'li bazı vekillerin genel kurula İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra gelmesiyle ilgili soru üzerine de "Ben fark etmedim ama kasten böyle bir şey yapıldıysa yakışıklı bir durum değildir" ifadelerini kullandı. - Ankara