CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Doğu gezisini sürdürüyor.

 CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Doğu gezisini sürdürüyor. Ardahan ve Kars gezisinin ardından Özel ve Tanrıkulu, bugün de Iğdır'da partililerle buluşup, esnafı ziyaret etti. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tanrıkulu ile birlikte sabah saatlerinde partisinin Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle sohbet eden Özel ve Tanrıkulu daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından CHP'li heyet Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve Tanrıkulu cuma namazından sonra esnafı dolaştı. 

CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da
CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:03:01. #1.14#
title