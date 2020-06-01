CHP'li Özel ve Özkoç hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
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CHP'li Özel ve Özkoç hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftira suçu işledikleri gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

CHP'li Özel ve Özkoç hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
01.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:03

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftira suçu işledikleri gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçen ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özel ile CHP Sakarya Milletvekili Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

Suç duyurusu üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu hükmüne vardı.

Bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasa'nın 83. maddesine istinaden adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtilerek hazırlanan fezleke, TBMM'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığına gönderildi.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yaptığı açıklamada, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özel ve Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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