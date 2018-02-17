CHP'li Özel: Türkiye'de Kimin Hapse Gireceğine Erdoğan Karar Veriyor

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in tutuklanmasının ve serbest bırakılmasının Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığının tescili olduğunu öne sürdü. CHP'li Özel, "Türkiye'de kimin hapse gireceğine Recep Tayyip Erdoğan karar veriyor; kimin hapisten çıkacağına Avrupa'nın liderleri karar veriyor" dedi.

Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yücel'in 1 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Deniz Yücel'in tutuklanması da salıverilmesi de Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığının tescilidir. Yargı bağımsızlığının Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaklarının altında paramparça olduğunun tescilidir. Deniz Yücel tutuklandı, 1 yıl boyunca iddianamesi çıkmadı. Yargının iddianamesi yoktu ama Recep Tayyip Erdoğan'ın vardı. O diyordu ki 'Deniz Yücel ajandır, teröristtir, elimde videoları var' diyordu. 'Ben bu görevde olduğum sürece iade etmeyeceğiz' diyordu. Oysa Perşembe günü Başbakan Almanya'ya gitti. Merkel 'Deniz Yücel'i bırakın' dedi. Cuma günü Deniz Yücel bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı olmaksızın Almanya'ya gitti. Merkel'in talebiyle fiilen Almanya'ya iade edildi. Recep Tayyip Erdoğan hala yerinde oturuyor. İddialarının tamamı asılsız çıktı. Ben Deniz Yücel'in masumiyetine her zaman inandım. 3 kez cezaevinde ziyaretine gittim. Onun tutukluğu basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü açısından Türkiye'yi dünyada rezil etti. Hala bu süreç konuşulmaya devam ediliyor. Deniz Yücel tahliye olurken eline bir kağıt verdiler, kağıtta 'tutukluluk halinizin devamına karar verildi' yazıyordu. Yani Merkel, Başbakan'a ültimatomu verdikten sonra artık Almanya ile ilişkileri iyileştirmek zorunda olanlar apar topar kendisini tahliye ederken, eline tutukluluk kağıdını verdiler."

'NİYE SERBEST BIRAKILDIĞINI BİLMİYOR'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP'li Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye serbest kaldığını Deniz Yücel de bilmiyor. Neden tutuklandığını bilmediği gibi. Deniz Yücel tutuklanırken de hukuka aykırıydı, serbest bırakılırken de aykırı. Türkiye'de kimin hapse gireceğine Recep Tayyip Erdoğan karar veriyor; kimin hapisten çıkacağına Avrupa'nın liderleri. Macron telefon açtı, Fransız gazeteci serbest kaldı; Merkel ültimatomu verdi, Deniz Yücel serbest kaldı. Deniz Yücel'in tutuklanması kadar serbest bırakılması da Türkiye'de yargının Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakları altında ezildiğini, yargı bağımsızlığının olmadığını, yargının hükümetten, saraydan talimat aldığını göstermektedir. Şimdi sormak lazım: Recep Tayyip Erdoğan, 'Deniz Yücel'in elimde videosu var' dedin, ortaya çıkmadı. 'Ajan' dedin, 'terörist' dedin, ortaya çıkmadı. Eğer bu dediklerin doğruysa Deniz Yücel nasıl serbest kaldı? Eğer doğru değilse 1 senedir Deniz Yücel'i neden içeride tutuyorsun? Bir referandum kazanmak için Almanya ile Merkel ile giriştiğin kayıkçı kavgası sonucunda elde ettiğin sözde başarı, seni bir yere taşıdı mı?"

'ÇIKIN MİLLETE CEVAP VERİN'

Gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardından "Yücel, iki ülke arasında Leopard tankları anlaşması karşılığında serbest bırakıldı" iddialarını da değerlendiren CHP'li Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kirli pazarlıkların, gizli pazarlıkların ülkesi haline getirmeye kimsenin hakkı yok. Deniz Yücel tutuklandığında 'Bütün dünya karşımda, bana karşı dünya devleri, ey milletim beka sorunu var, bana oy verin' demek için bunların hepsini yaptı. O gün tutukladığı Fransızlar, Almanlar, Hollandalılar hepsi birer telefonla serbest kalıyorsa, bugün bunu sorgularlar. Şimdi deniyor ki Leopard tankları meselesi var. Leopard tankları karşılığında Deniz Yücel'in serbest bırakılması. Çıkın milletin gözünün içine baka baka cevap verin. Deniz Yücel'i referandumdaki algı yönetimi için mi tutukladınız, şimdi Leopard tanklarında birinci şart Deniz Yücel konulduğu için mi serbest bırakıldı?" diye sordu.

DENİZ YÜCEL'E SESLENDİ

Deniz Yücel'e seslenen CHP'li Özgür Özel, "Tutukluluğunuz bizim için yüz karasıdır. Böyle serbest bırakılmayı hak etmediniz. Merkel'in talebi ve Leopard tankı pazarlığının konusu olarak değil, suçsuzluğunuz ispatlanarak serbest kalmanız hepimizin talebidir. Deniz Yücel suçsuzdur, siyasi bir tutsaktır. Kirli bir pazarlıkta takas konusu olarak serbest bırakılmıştır. Türkiye'ye bu utancı yaşatanlar bir cevap vermeli. Gazeteciler söylediklerinden, yaptıkları haberden tutuklanamazlar. Gazeteciler savunma sanayisindeki kararların konusu olarak serbest bırakılamazlar" dedi.

Kamuoyunun 3 kişiden cevap beklediğini belirterek, 3 soru yönelten Özel, "Recep Tayyip Erdoğan; Deniz Yücel'in ajan olduğuna, terörist olduğuna dair sözlerine cevap bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım'dan ise Merkel size ne dedi, siz ona ne cevap verdiniz, hangi pazarlığın sonunda hangi bilgiyi kime aktardınız? Son olarak da Adalet Bakanı'na soruyoruz: Deniz Yücel'in 'tutukluluğunun devamına karar verildi' kağıdını eline verip, Deniz Yücel'i hangi kararla serbest bıraktınız" diye konuştu.

- Manisa