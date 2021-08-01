CHP'li Özel, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının YAŞ toplantısından önce karara bağlanmasını istedi
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CHP'li Özel, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının YAŞ toplantısından önce karara bağlanmasını istedi

CHP'li Özel, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının YAŞ toplantısından önce karara bağlanmasını istedi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamuoyuna "sarıklı amiral" olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde karara bağlanmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamuoyuna "sarıklı amiral" olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde karara bağlanmasını istedi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Tuğamiral Sarı hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Konunun aleniyet kazanmasının üzerinden 4 ay geçmesine karşın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun henüz bir adım atmadığını aktaran Özel, "Yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Yüksek Askeri Şura öncesi karar vermemesi ve Sarı'nın görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılması durumunda davranışının cezasız kalacağını savundu.

Sarı'nın görevden alındığı ve disiplin kurulu işlemlerinin sürdüğünün açıklandığını hatırlatan Özel, görevden alma işleminin yetersiz olduğunu öne sürdü.

Mehmet Sarı hakkında YAŞ öncesi işlem yapılmamasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki "siyasi baskıyı" doğrulayacağını iddia eden Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymeyi hak etmeyen bu şahsın akıbeti başta Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar olmak üzere yürütme organı için turnusol niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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CHP'li Özel, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının YAŞ toplantısından önce karara bağlanmasını istedi - Haberler
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