CHP'li Özel: Sonucun böyle olmaması için gayret ettik
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CHP'li Özel: Sonucun böyle olmaması için gayret ettik

29.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:51
CHP'li Özel: Sonucun böyle olmaması için gayret ettik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden 3 milletvekilinin istifa etmesine ilişkin "İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden 3 milletvekilinin istifa etmesine ilişkin "İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifa etmesini değerlendirdi. Başından beri bu süreci takip ettiğini belirten Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ilk günden beri son derece iyi niyet gösterdiğini söyledi.

CHP'nin milli mücadelenin, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olduğunu belirten Özel, "CHP'nin ne çizgisinde ne programında ne de azminde bir değişiklik olmamıştır. Bir başka partiye katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar üyesi olduğu partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP, 100 yılı aşkın yürüyüşünde hedefinden dönmedi, dönmeyecektir. CHP, Türkiye'nin birliği için Türkiye vatandaşlarının huzuru, daha iyi bir gelecek ve daha güvenceli yarınlar için yürüdüğü yoldan vazgeçmeyecektir. Bugün, dün olduğundan daha kararlıyız" dedi.'ÇINAR YERİNDE DURUR KÖKLERİ SAĞLAMDIR, DALLARI SAĞLAMDIR'

Parti kapısının ilk günden beri sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Özel, "Son ana kadar da diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnuniyet duymak mümkün değil. Bu uzun yürüyüşte, koca CHP çınarında yaprak dökümleri olabilir ama çınar yerinde durur kökleri sağlamdır, dalları sağlamdır" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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