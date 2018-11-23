CHP'li Özel: Soğan Depolarına Baskının Ekonomideki Yangını Söndüreceğine İnandıramazlar

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soğan depolarına yönelik denetimlerle ilgili "Soğan depolarındaki baskının, ekonomideki ve mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşebileceği iddialarıyla ilgili "El sıkışmaya kalkmayın. Cümle aleme sizi rezil ederiz. 'Türkiye'nin cumhurbaşkanı' sıfatını taşıyan birisinin, bu kadar ciddi bir cinayette önemli rolü olduğu konusunda çok ağır şüpheler olan birisinin elini tutmaya kalkması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılabilecek büyük bir kötülüktür" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe sunumundaki konuşmasının anımsatılması üzerine Özel, "Çocukken 'Alice Harikalar Diyarında' diye hikaye okuyorduk, burada da damat harikalar diyarında. Damat hayal görüyor, bu ülkede yaşamıyor. Tahmin ediyorum, 'Devletin kasası hiç olmadığı kadar dolu' derken kendi kasasından, cüzdanından bahsediyor olabilir" dedi.

'TAMAMEN ALGI YÖNETİMİ

CHP'li Özel, soğan depolarına yönelik denetimlerle ilgili soruya ise "Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır; mutfaktaki yangın nasıl söndürülür, diye beklerken birileri, soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, milletin aklıyla zekasıyla alay etmektir. Soğan depolarındaki baskının, ekonomideki ve mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar" diye cevap verdi.