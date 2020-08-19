CHP'li Özel: "Şeffaflıktan uzak davranarak Kovid-19 ile mücadelede istenilen noktaya gelinemez"
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CHP'li Özel: "Şeffaflıktan uzak davranarak Kovid-19 ile mücadelede istenilen noktaya gelinemez"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şeffaflıktan uzak davranarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve dernekleri dışlayarak, koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin istenen noktaya gelemeyeceğini savundu.

CHP'li Özel:
19.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:34

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şeffaflıktan uzak davranarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve dernekleri dışlayarak, koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin istenen noktaya gelemeyeceğini savundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir türlü istenilen seviyeye gelinemediğini ileri sürdü.

Bazı verilerin kamuoyunca bilinmesinin, vatandaşların alacağı tedbirleri artıracağına dikkati çeken Özel, ancak Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarına ilişkin il, yaş grubu, meslek dağılımı gibi kritik verileri gizlediğini iddia etti.

Özel, yurt dışı uçuşların yeniden başlamasının, vaka sayılarının artmasına etkisi konusunda bir açıklama yapılmadığını belirtti. Özel, bir Bilim Kurulu üyesinin, "Virüsün kontrolsüz şekilde yayılmaya başladığı ve bazı verilerin kendisinde olmadığına" yönelik açıklamada bulunduğunu, Türk Toraks Derneği üyelerince bir tıp dergisine yazılan makalede ise "Sağlık Bakanlığının verileri paylaşma konusunda şeffaf davranmaması ve bilimsel araştırmaların gerekçesiz reddedilmesi" eleştirilerinin yapıldığını anımsattı.

CHP'li Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şeffaflıktan uzak davranarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve dernekleri dışlayarak, rakamlara da yansıyan bu vahim tablonun iyileşmesi ve koronavirüsle mücadelenin istenen noktaya gelmesi beklenemez. Aktif hasta sayısının 13 bine yaklaştığı ve giderek arttığı bir ortamda, ekonomik gerekçelerle risk altında çalışmaya devam eden meslek grupları için önlem almayarak ve yalnızca vatandaşlara 'maske takın' çağrıları yaparak tüm sorumluluğu vatandaşların üzerine atmak, kolaycılığa kaçmaktır. Bu yöntemle bu tablonun iyileşmesi mümkün değildir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı vakit kaybetmeksizin durumun ciddiyetine uygun önlemler almak zorundadır."

Özgür Özel, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artıracak, onların yaşadığı riski en aza indirecek önlemlerin alınması için de Sağlık Bakanlığının bir an önce adım atmasını da istedi.

Kaynak: AA

Manşet

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