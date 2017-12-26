CHP'li Özel: Önce Kendi Adalarına Sahip Çık

CHP'li Özel, Erdoğan'ın, El-Beşir'den restorasyon için ada istemesiyle ilgili, "Sen 18 tane adayı Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Önce kendi adalarına sahip çık." dedi.