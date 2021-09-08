CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi
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CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının yeterli olmadığını, üzüm satışını belgelendiren üreticilere kilogram başına en az 2 lira destekleme primi ödenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının yeterli olmadığını, üzüm satışını belgelendiren üreticilere kilogram başına en az 2 lira destekleme primi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Manisa'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilere çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TMO tarafından 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramına 13 lira taban fiyat belirlendiğini hatırlatan Özel, bunun yeterli olmadığını savundu.

Geçen yıl aynı kalitedeki üzüme 12,5 lira taban fiyat verildiğini belirten Özel, 50 kuruşluk artışın kimseyi memnun etmediğini ifade etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Kuru üzüm bütün Manisa ekonomisini döndüren bir ürün, Manisa ekonomisinin lokomotifidir. Dün açıklanan fiyat kötü bir şaka bile değildir. Bu vakitten sonra yapılması gereken tek şey, üzümünün satışını belgelendiren herkese, kilogram başına en az 2 liralık bir prim verilmesidir. Bu açıklanan fiyat kabul edilebilir bir rakam değil, üretici zaten borcunu ödeyemiyor, çektiği kredinin faizi altında eziliyor. Biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun siyaseti olmaz. Tüm milletvekilleri hep birlikte sesimizi yükseltelim, Karadeniz'de bütün milletvekilleri parti gözetmeksizin çay ve fındık için birlik oluyorsa biz de birlik olmalıyız."

CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi
CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi
CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi
CHP'li Özel, kuru üzümde kilogram başına en az 2 lira prim ödenmesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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