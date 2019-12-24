CHP'li Özel: Kanal İstanbul'u isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybetti

24.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:38

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili hukuksuz protokollerden çekildiği açıklamalarını hatırlatan Özel, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. Ayrıca yaptığınız iş hukuka, bilime ve ahlaka aykırı olmayacak. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler. İstanbul yerel yönetimi protokolden çekilmiştir. 'İktidara geldiğimizde bağrımıza bu hançeri saplayanları, orada bu büyük hafriyatı yaparak, Trakya'yı iki parçaya bölenleri ve bunun için para isteyenleri unutmayız. Müteahhitlerin de parasını ödemeyiz' diye uyardık. 'Devlette devamlılık esastır cevabını' aldık. Evet, bunu biliyoruz ama devlette devamlılık dış politikada, kalkınmada, sosyal devlet yönetiminde, hukuk devletinde devamlılık esastır. Büyük devletler bunları aynen sürdürürler ama rüşvette, yolsuzlukta, peşkeş çekmekte, ulusal çıkarların zedelenmesinde devlette devamlılık olmaz. Buna son vermek yakışır. İktidarlar da bu yüzden değişirler. Yeni gelenler de bunları yapanlardan hesap sorarlar. Biz de iktidara gelince kim, ne yolsuzluk yaptıysa hepsinden hesabını soracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA