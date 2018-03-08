CHP'li Özel'in Ak Partili Elitaş ile Görüşmesi

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası, "İki siyasi parti bunları değerlendiririz. Eğer AK Parti ile MHP müttefik olarak teklifinize olumlu bakıyorsa devam eder, AK Parti'nin 'evet dediğine MHP 'hayır' derse olmaz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Elitaş, "İki siyasi parti bunları değerlendiririz. Eğer AK Parti ile MHP müttefik olarak teklifinize olumlu bakıyorsa devam eder, AK Parti'nin 'evet dediğine MHP 'hayır' derse olmaz. Ortaklık hukukunun virgülüne kadar devam etmesi gerektiğini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereği Anayasa Komisyonunda görüşülen teklifin 3 maddesi bugün bitirilecek. Yarın da muhtemelen Cuma öğlene kadar muhalefet şerhlerine verecekler. 11 maddelik teklifi değerlendireceğiz. Pazartesi günü kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma Komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza teklifi değerlendirme imkanı ortaya çıkmış olacak" dedi.

Elitaş, seçim barajına ilişkin olarak, "İttifak barajı sıfırlamıştır. İttifak bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, sözlerine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Özel, hazırladıkları raporu Milliyetçi Hareket Partisi'ne de iletmek istediklerini ancak kendilerinden olumlu dönüş olmadığını ifade etti. Özel, şunları söyledi:

"2019 yılında ortaya çıkacak yeni tabloda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin varlığında ortadan kalkmasını, kendilerini hiçleştirmeyi, yok saymayı düşünmedik. Kendileri Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş olacaklar ki, böyle bir açıklama yapmışlar. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygımızdan kendilerini bir siyasi parti olarak ilk seçime kadar görmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün yapılması beklenen komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi, Pazartesi günü ziyaret ettiğimiz 8 partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, kendini özgür hissetmesi, eşit propaganda imkanlarına sahip olması ve adil seçim kanunu ile mümkündür. Bunun için tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik."

Teklifle ilgili taleplerini ilettiklerini söyleyen Özel, "11 mevcut teklife ait. 7 teklifte bulunmayan ama güvenli seçim için talep ettiğimiz toplam 18 madde için 8 siyasi partinin doğrudan davet edilerek görüşlerinin alınması ile ilgili ilkesel talebimiz oldu" şeklinde konuştu.

Özel, seçim barajına ilişkin olarak, "İttifak teklifi ittifak yapan partiler açısından barajı bir anlamda sıfırlarken, seçime girme yeterliliği olan ama Meclise giremeyen partiler açısından yüzde 10 barajı büyük sıkıntı. 8 partinin ilk talebidir" diye konuştu.

Elitaş ise, erken seçim iddialarına yönelik soruya, "31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihidir" yanıtını verdi. - ANKARA