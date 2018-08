CHP'li Özel: İmza Veren de Vermeyen de CHP'lidir ve Kardeştir

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti içi kurultay ve imza tartışmalarıyla ilgili, "İmza veren de vermeyen de CHP'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan ya da olmayan herkes kardeştir. CHP'nin iç mücadelesi, minör bir mücadeledir, bize dair bir mücadeledir" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak ve ilerleyen günlerdeki yerel seçimlerde yol haritasını belirlemek amacıyla tüm partili yöneticilerin, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatlarının katıldığı Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Dernekler ve Odalar binasının konferans salonunda düzenlenen toplantıya; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, diğer CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekin Başevirgen de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, doların yükselişinin Türkiye'yi büyük sıkıntıya sokacağını dile getirdi. CHP'li Balaban, "Doların yükselmesi, euro'nun yükselmesi bizi sevindirmiyor. Tam tersine üzüyor. Dolar 6.40. Zam yağmuru başladı. Doların bu kadar yükselmesi, Türkiye'nin ekonomisinin iflas ettiğinin maalesef acı gerçeğidir. Çözüm demokrasidir, üretimdir, topyekun tasarruf ve kalkınma seferberliğidir" diye konuştu.

Toplantıda söz alan CHP'li Özel ise parti içi eleştirilerin sosyal medya üzerinden değil, parti içinde kendi aralarında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özel, "Bu zorlu ve türbülanslı günlerden de hep birlikte çıkmanın yolunu arayacağız. Bunu nerede arayacağız? Bunu Facebook sayfalarında, Twitter mesajlarında, sosyal medyada aramayacağız. Bunu partinin değerlerine, partinin evlatlarına, kardeşlerine ve 24 Haziran günü faşizme karşı birlikte mücadele etme yemini ettiklerimize karşı saldırarak, eleştirilerde bulunarak, haksızlık yaparak, iftiralarda bulunarak aramayacağız. Bunun yapıldığı mecralar, elbette ki canımızı incitiyor. Kendi içimizde eleştirerek, gerekirse ağır eleştirerek, hem de yol göstererek ve geleceğe yönelik ışık tutarak tartışmak, hepimizin boynunu borcu. Güçlü ve geleneği olan ailelere bu yakışır. Biz, bize yakışanı yapmak zorundayız" diye konuştu.

DOLAR'IN YÜKSELİŞİNİ ELEŞTİRDİ

CHP'li Özel, konuşmasının ikinci kısmında, dolardaki kur artışına değinerek, yükselişin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. CHP'li Özel, "Berat Albayrak'ın herkesin umutla beklediği toplantısından hiçbir umut çıkmadı. Toplantının başlangıcında 6 TL olan doların, toplantı bitişinde 6.80 TL'ye kadar çıkması ve şu an 6.40 TL'de seyretmesi, gerçekten hepimizin yüreğini yakıyor, bizi endişelendiriyor. Sonuçları mutfağa, pazara yansıyacak. Alınan benzine, mazota, ÖTV üzerinden tükettiğimiz her şeye yansıyacak. Maalesef bu ağır krizin bedelini yine yoksul vatandaş ödeyecek. Milyar dolarları olan, zaten kendilerini kur sepetiyle güvence altına almış durumda. Çok Türk lirası olanlar bile, belki zarara uğrayacaklar ama, 70 sülalesine değil 60 sülalesine yetecek para banka hesaplarında duracak. Ancak ay sonunu getirmekte güçlük çeken vatandaş, borçlu, emekli veya iş arayanların umutları her geçen gün tükenecek" dedi.

'BU SÜREÇTE HERKESE İHTİYAÇ VAR'

Doların yükselmesi ile ilgili eleştirilerini sürdüren Özel, "24 Haziran'da 'Yetkiyi verin görün' dedi. Ekonomiyi damada; fakirin, emeklinin ve yoksulun geleceğini Allah'a emanet etti. 6 aydır makroekonomide Marmara Üniversitesi'nde ders aldığını söylüyor Berat Albayrak'ın. Akıllı ülkelerde son 6 ayda kayınpederinin teşvikiyle Ekonomi Bakanlığı'na hazırlanmak için ders alanlar değil, o dersi verenler, o damadın okuduğu kitabı yazanlar, o kitabı yazanların oluşturduğu büyük kadrolar, makroekonomik dengelere bilimsel çözümler üretirler, bilimsel katkılar sağlarlar. Şimdi aile şirketine dönüşmüş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin tek adamın ve onun damadının elinde savruluşuna şahitlik ediyoruz. Bu süreçte hepimize ihtiyaç var. Ana muhalefet ve tüm muhalefet partilere ihtiyaç var" diye konuştu.

'İMZA VEREN DE VERMEYEN DE CHP'LİDİR VE KARDEŞTİR'

CHP'nin bir aile olduğunu, aile içi tartışmaların kendi içerisinde yapılması gerektiğine tekrar vurgu yapan Özel, "Elbette kendi iç tartışmalarımız yapılacak. CHP'yi ortadan yarılan, iki kutba ayrılmış, birbiriyle kavgalıymış gibi göstermek isteyenlere karşı herkesin tekrar etmesi gereken bir şey var. Ben meclis kürsüsünde sorulan parti içi mücadeleyle ilgili hiçbir soruya cevap vermedim. 'Burası tüm CHP'liler adına kullandığımız kürsüdür' dedim. İmza veren de vermeyen de CHP'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan veya olmayan herkes kardeştir. CHP'nin iç mücadelesi minör bir mücadeledir ve bize dair bir mücadeledir. Ama bu ülke için verdiği mücadele esas ve dışa dair bir mücadeledir. Ülke menfaatlerini ayrımsız olarak gözeten bir mücadeledir. Milli mücadelenin partisine, Türkiye'nin tüm zorluklarına rağmen bugünlere gelebilmiş ayakta durabilen partisine her şeyden çok ihtiyaç var. Bizim birbirimize, bu ülkenin hepimize ihtiyacı var" dedi.

CHP'li Özel'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

