CHP'li Özel ile MHP'li Enginyurt Arasında "Iphone Kırma" Tartışması

TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında "Iphone kırma" tartışması yaşandı.

Genel Kurulda, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerinden söz alarak, daha önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin, dün Genel Kurulda bazı CHP'li milletvekillerinin sözlerini çarpıttığını söyledi.

Enginyurt, "Biz de seçilmiş milletvekiliyiz Özgür Özel, ileri geri konuşmasan çok sağlıklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Özgür Özel, "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kırıp sonra 'Brunson gidince orta kaldık, gitti bizim Iphone.' diyen biz değiliz. 'Bu nasıl ittifak?' diye serzenişte bulunup, 'AK Parti için 31 Mart'ta durum hiç de iyi görünmüyor' diye başlayan açıklamadan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Açıklamaları kendisini bağlar, bizi bağlamaz' açıklamasının ardından 'Doğru söylüyor Genel Başkanım, benim sözlerim değil, Genel Başkanımın dedikleri doğru' diyen ben değilim." karşılığını verdi.

Özel, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu önergesine önce '"evet" oyu verip sonra onu "tweet" olarak atıp, genel merkezden başka talimat gelip tavır değişince "tweet"i silenin de kendisi olmadığını belirtti.

Yeniden söz alan Enginyurt, "Iphone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi." dedi.

O gün Türkiye'ye başlatılan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı'na destek vermek istediğini belirten Enginyurt, "Arkasından, doğrudur, Brunson serbest bırakılınca sitemimizi ifade ettik." diye konuştu.

"Anketler ve sokak alarm veriyor." diyerek AK Parti'yi uyaran bir açıklama yaptığını, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de açıklaması üzerine bir "tweet" attığını anımsatan Enginyurt, "Genel Başkan Devlet Bey'in lafı üzerine laf söyleyen kendi adına haksızlık eder, ülkücülüğünden de şüphe ederim." dedi.

Enginyurt, "Emeklilikte yaşa takılanlara gelince, önergeye kabul oyu verdik ama baktık ki horon oynuyorsunuz, halay çekiyorsunuz... Dedik ki araştırma önergesi ve komisyonu emeklilikte yaşa takılanların hiçbir işine yaramayacak. İnşallah, AK Parti'lilerle bir araya gelir, konuşur bunu çözeriz. Emeklilikte yaşa takılanların kanuna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Enginyurt, Özel'in, tartışmayla ilgili "denklik" konusunda hata yaptıklarını söylemesine karşılık "Özgür Özel, aklımın zekatını versem sana kırk yıl yeter." ifadesini kullandı.

Yeniden söz alan Özel de "Seçim kampanyası boyunca iftar iftar gezip 'Tayyip Erdoğan beni görse 6 tane AKP'li yerine beni ister çünkü Özgür Özel'i susturamadılar. Ben olsaydım üç gün yoğun bakımda yatardı' diyerek, konuşulan yer olan parlamentoya konuşmak için değil, konuşturmamak üzere gelmeyi seçim vaadi yapmış birinden bu konuşma beklenir." karşılığını verdi.

Enginyurt'un "Ben iPhone'umu kırmadım." dediğini hatırlatan Özel, Enginyurt'un "Brunson yüzünden Amerika'yı protesto edeceğiz diye iPhone'u kırdık. Brunson ilk uçağa bindi, gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan iPhone'uma mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım? Kaldık ya la ortada. İPhonu'umu verin. Çok bozuldum, ona göre" şeklinde tweet attığını aktardı.

Özel, "Konuşturmayacağım diye Meclise gelen adamın konuştuğu sözü de gördünüz, 'Bizde geri vites olmaz' diyen adamın attığı 'tweet'i de gördünüz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "CHP'de kimin sözü geçerli? Ben herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun diye düşünürüm. CHP'de pek çok milletvekilinin yaptığı konuşmalarla ilgili pek çok görüşler Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilmiştir. Bu da doğaldır." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, CHP'nin "Menderes nehrindeki kirliliğin nedenleri" ile ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.