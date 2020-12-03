CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti
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CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti

03.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:12
CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne işaret ederek, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un tüm engelli derneklerinin temsilcilerini davet etmesi ve sorunlarını dinlemesi gerekiyor" dedi.

Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu televizyon kanalına 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına ilişkin de, Türkiye'de izlenebilen bin 780 kanal olduğunu ve Başarır'ın konuk olduğu televizyona ceza verilmesinin 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezası olduğunu iddia etti. Esnafın kan ağladığını söyleyen Özel, "'Esnaflara pandemi nedeniyle bir sürü ek destek verilmesi lazım' diyoruz, gidiyorlar. Sicil affı çıkarmadan gidiyorlar. 'Pandemi süresince kiralarda stopajı kaldıralım' diyoruz, gidiyorlar. 'AVM'ler şimdi tamamen kapanmalı ama esnaf için de normalde haftanın en az bir günü kapalı kalmalı' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. 'SGK primleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemlerde devlet tarafından ödenmeli, ayrıca çalışanlara en az asgari ücret verilmeli' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. Sağlık çalışanları perişan oldu. Ölenler var, şehit sayılmalı. Yerlerine görev yapmak isteyen kahramanlar var, hepsi birden atanmalı. Mevcut kadroların dinlenmesi için yeni sağlık çalışanı şart. Gerekirse belli yerleri 14 gün çalıştır, 14 gün karantina uygulamasıyla sağlık ordusunu sağlıklı tutup bulaş riskini, o zincirden onları koparmak için yedek güç şart. 'Sağlıkçıları atayın' diyoruz, atamadan kapıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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