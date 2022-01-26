CHP'li Özel:  Enflasyon rakamlarını gizlemek için linç kampanyaları başlatma yarışına girdiler

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Gerçek enflasyonun yüzde 90'lara ulaştığı bir dönemde, Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları enflasyon rakamlarını gizlemek, hayat pahalılığını gizlemek için farklı konu başlıkları açarak, linç kampanyaları başlatma yarışına girmişlerdir" dedi.

CHP'li Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Gerçek enflasyonun yüzde 90'lara ulaştığı bir dönemde, Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları enflasyon rakamlarını gizlemek, hayat pahalılığını gizlemek için farklı konu başlıkları açarak, linç kampanyaları başlatma yarışına girmişlerdir. Son olarak İstanbul'da aşırı kar yağışı nedeniyle iktidarın kontrolündeki havalimanlarında ve kara yollarında yaşanan sorunları gizlemek için iktidar partisi trolleriyle ve güdümündeki medya aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlama yarışına girmiştir. Tayyip Erdoğan, elektriğe ve doğal gaza yapılan fahiş zamların konuşulmasını engellemek, akaryakıt zamlarını konuşmamak, vatandaşı fatura ödeyemeyecek hale getiren ekonomik krizin üzerini örtmek, İran'dan kaynaklı doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerinin kapanmasına neden olan yönetim sorununu unutturmak için Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a bilinçli bir linç kampanyası başlatıldığını itiraf etmiştir. Ülkenin gerçeklerini perdelemek için bu tür linç kampanyalarından medet ummak bir acizlik göstergesidir ve gelecek açısından kaygı vericidir. Bu yaşananlar ve bu itiraf, Erdoğan ve ekibinin yeniden gündem değiştirme ihtiyacı duyduğunda neler yapabileceği konusunda endişe uyandırmaktadır" ifadelerini kullandı.