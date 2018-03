CHP'li Özel'e Protesto Şoku

Manisa'da esnaf kefalet kooperatifinin kongresinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti-MHP ittifakını eleştirmesi üzerine salonda bulunan bazı esnaf kefalet üyeleri tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi.

Akhisar Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin 2018 yılı olağan kongresi Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yaptığı olağan kongresine mevcut başkan Hasan Genli ve Zafer Kara yarıştı. İki listenin yarıştığı ve 2 bin 87 üyeden bin 655 üyenin oy kullandığı kongrede 4 tane oy geçersiz çıktığı seçimde Hasan Genli bin 97 oy alırken, Zafer Kara 555 oyda kaldı. Genel kurulda yeterli sayıda çoğunluğun görülmesi üzerine Akhisar Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Genli, genel kurulun açılış konuşmasını yaptı. Divan Başkanlığına Bölge Birliği İkinci Başkanı Halil Gündüz Karaoğlan, Divan Başkan vekilliğine Bölge Birlik ikinci Başkanı Halil Aşık, Katip üyeliklere İbrahim Ekinci, Mürsel Karausta seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra yönetim kurulu faaliyet raporunu bilanço ve kesin hesap ve denetim kurulu raporunu Kooperatif Muhasebe Müdürü Erkan Hızlı okudu.

Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin 2018 yılı olağan kongresinde siyasi davetlilerden ilk söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bir kez daha dayanışma ve birlikteliğin, dostluğun buluştuğu Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin seçimindeyiz. Buradan esnaflarımızın sorunlarına ve Akhisar'ın sorunlarına değinmek istiyorum. Akhisar'da Tahir Ün'de çarşıda yürüdüğümüzde üç dükkandan birisi kapalı. Kooperatiflerin bilançolarında geriye dönmeyen borçlar artıyor. AK Parti'nin yaptıklarına gelince esnafı destekleyecek politikalarında sorun var. Victor Hugo şöyle demiş, 'sizin derdiniz yoksullara yardım etmek oysa bizim derdimiz yoksulluğu ortadan kaldırmak' Bizim iktidarla tartıştığımız nokta bu. Seçim geldiğinde de bizden başkasına oy verildiğinde yardım kesilir izlenimi oluşturuluyor. Bu ülkede yoksulluğu yok etmeye yönelik politikalar üretilmeden esnafın cebinde para olmaz. Esnaf borçlarını ödeme de sıkıntı çekiyor. Ekonomide demek ki sıkıntı var. Halk Bankasını yeniden halkın bankası yapmak istiyoruz. Esnaf için çalışalım hep beraber çalışalım. Buradan çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Esnaftan Özel'in sözlerine tepki

CHP'li Özgür Özel'in AK Parti ile MHP'nin ittifak yapmasını eleştirmesi üzerine salondaki esnaf kefalet üyeleri ıslık ve alkışlarla sözlerini yarıda bırakmasına sebep oldu.

Özel, "İki tane sözünden dönen biri milliyetçiliği ayaklar altında ezen Recep Tayyip Erdoğan ile öbürü seni 'yargılamazsam namerdim' diyen Devlet Bahçeli ittifak yapacak olabilirler hayırlı uğurlu olsun. Ne demek lazım; kimler kimlerle beraber" dediği sırada salondakiler ıslık ve alkışla Özel'in konuşmalarını yarıda kesti.

"Elbette rahatsız oluyorsunuz, kızıyorsunuz" diyen Özel, "CHP olarak Cumhuriyet'in arkasında olacağımızı demokrasinin arkasında olacağımızı söylüyoruz. CHP olarak Atatürk'ün izindeyiz. CHP olarak parlamenter sistemin arkasındayız. Hepinizi seviyoruz. Kent atık çöp toplama konusu sıkıntıyı dile getirdi. Ülkenin kutuplaştırılmasına geçmişte birbirini eleştirenlerin bugün ittifakına karşı halkın ittifakı umuduyla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, elinde bulunduğu 45 maddelik dosyayı, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e verdi.

Söz alan TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Biliyorsunuz Akhisar'dan geçen demiryolunun artık dışarıya çıkarılmasının gününü hep birlikte bekliyoruz. Stadyum ne zaman bitecek diye soruluyordu, hamd olsun stadyumumuzda bitti, hep birlikte burada maçlarımızı izliyoruz. Çevre yolunun Gölmarmara tarafı bitmişti, şimdi de İstanbul yolu tarafında da çalışmalar devam ediyor. Müteahhit ile konuştuk, eğer müteahhittin başına bir şey gelmezse, Ekim ayı veya Kasım ayında bu çevre yolunu bitireceğiz. Gürdük barajının inşaatı devam ediyor. İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi Akhisar'ımıza kazandırdık. Diş hastanemizi bitirdik, Sigara Fabrikasının içerisinde Üniversite alanının yanında 100 dönümlük alanı sağlık alanı olarak ayırdık. Akhisar her şeyin en iyisine layık, Manisa her şeyin en iyisine layık, Türkiye'miz her şeyin en iyisine layık. Bunun için çalışıyoruz, bunun için siyaset yapıyoruz. Türkiye bir daha eski günlere dönmesin diye siyaset yapıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiysek Türkiye eski günlere dönmesin diyedir. Bugün Afrin operasyonunda hiç kimseye el açmadan, kimseden top tüfek almadan kendi imkanlarıyla kendi savunma sanayisini geliştirdiyse işte bu AK Parti sayesindedir. Birlik olmak için birlikte hareket etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet biz MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz, Türkiye'nin bekası için yürümeye devam edeceğiz. Çünkü artık dünya küçüldü birlikte hareket edemezsek Türkiye'nin başına çok çorap örebilirler. Birlikte yürümek isteyenler herkes açık bir şekilde tarafını belli etsin. Bugün AK Parti ile MHP birlikte evet, BBP ile birlikte ben CHP'ye de soruyorum. İttifak yapacaksanız kimle yapacağınızı söyleyin. Bizim baraj derdimiz yok, MHP'nin de baraj derdi yok. Ama kim kiminle birlikte hareket edecek. 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'nin Milletvekilleri CHP'lilerle beraber çak, diyerek ittifak yaptınız mı yapmadınız mı bunu sormak lazım. CHP, HDP ile beraber olacak mı olmayacak mı bunu söylesin. Biz MHP ve BBP ile beraberiz sonuna kadar beraberiz. Bu esnaf kefalet seçiminin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan adayı Zafer Kara da, "İlk defa bugün böyle bir atmosferde sizlere hitap etmekten sonsuz mutluluk duyuyorum. Bugün kapalı oylama açık oylama tartışılıyor. Burada herkes yüz yüze bakıyor. Ne açığı, nerede yaşıyoruz Uganda'da mı yaşıyoruz. Seçim çalışmalarına başladığım günden beri tekrar ediyorum, bu makama gelmiş olan Recep Çınar başkanımın dediği gibi biz bir aileyiz. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi daha ileriye gidecek. Ben hiç kimse için bir kötü kelam etmem ve edilmesine müsaade etmem. Buradan kapalı oylama çıkacağına inanıyorum. Burası elle sayılır mı sayamayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

S.S. Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin yeni Başkanı Hasan Genli ve yönetim kurulu üyeleri Ersen Tepeci, Mustafa Altunsun, Özay Güler, Halil Cengez, Denetim Kuruluna Sami Demirayak, Muharrem Ertaş, Bölge Birliği Temsilciliklerine Hasan Genli, Ersen Tepeci, Mustafa Altunsun, Özay Güler, Halil Cengez seçildi.

Akhisar Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin olağan kongresine, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, oda başkanları davetli misafirler ve üyeler katıldı. - MANİSA