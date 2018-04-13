CHP'li Özel Dövizdeki Yükselişi Ohal'e Bağladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf odası başkanlarını ziyaret etti. Ziyarette oda başkanlarına ekonomik durumların daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, dövizdeki yükselişi ise OHAL'e bağlayarak, "Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor. OHAL güvensiz ortam oluşturdu" dedi.

OHAL kapsamında meclisin işlevselliğinin bitirildiğini savunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye'de dövizin, faiz oranlarının yükselmesinin temel nedeninin Olağanüstü Hal olduğunu iddia etti. Türkiye'de güvensiz ve öngörülmeyen bir ortamın olduğunu öne süren Özel, "Türkiye güvenli liman olarak görülmüyor, yabancı sermaye ülkeden kaçıyor. Çünkü uçak karanlık piste inemez, iktidar uçak pistinin ışıklarını söndürdü. Türkiye'de güvensiz ve öngörülemeyen bir ortam var" dedi.

Ekonomik sıkıntıların, yüksek faizin ve artan dövizin temel nedenini Olağanüstü Hal'e bağlayan Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, euro yükseliyorsa bunun bir tane sebebi var, piyasalarda güven yok. Öngörülebilirlik denen, insanların, şirketlerin şu anda önünü görmesi mümkün değil. Bunun bir tane sebebi var, o da Olağanüstü Hal. Olağanüstü Hal demek, öngörülebilir olmaktan çıkılması demek. OHAL ülkenin gelecekte ekonomisinin, hukuk sisteminin ne olacağının görülmemesi demektir. 'Kimsenin can ve mal güvenliği yok' deyince, 'bunu söylemeyin yabancı sermaye gelmiyor' deniyor. OHAL havaalanının ışıklarını söndürmek demektir, bir uçak inecek ve bu uçak para getiriyor. Bu uçak kimin uçağı, uluslararası sermayenin uçağı. Uçak pisti görmeden iniş yapamaz, uçak tam inecek bunlar pistin ışıklarını kapattı. Bu öngörülebilir olmaktan çıkmak demektir. OHAL'de hukuk yok, hukukun üstünlüğü yok, denetleme yok. OHAL'de adam Kanun Hükmünde Kararname ile meclis yerine saraydan kararname yazarak, malına el koydum diyor. Derdini kime anlatacaksın? Marko Paşa'ya. Seni memuriyetten attım, eğer suçluysam at ama ya değilsem derdimi kime anlatacağım? Marko Paşa'ya. Uluslararası sermaye uçak dolusu parayı getirirken sen OHAL ile pistin ışıklarını kapattın. Biz bunları söyleyince bizlere uçak gelmez diye kızıyorlar. Yahu uçak karanlığa gelmez. Sen pistin ışıklarını yak, OHAL'i kaldır. Bugün iddia ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomistlerle yapmış olduğu değerlendirmede, OHAL kalksın bir ay içerisinde dolar 3,5 TL'nin altına iner, euro 4,30'nun altına iner. Bugün faizler brütte yüzde 20'leri zorluyor, OHAL kalksın 3 ay içerisinde yüzde 10'a doğru iniyor. OHAL güvensiz bir ortam oluşturdu, dışarından sıcak para gelmiyor, Katar'dan gelen diretme paralardan bahsetmiyorum. OHAL nedeniyle dışarıdan sıcak para, sermaye ve yatırım Turgutlu'ya gelmiyor" dedi.

Özgür Özel, OHAL'in yeniden uzatılacağını ifade ederken, OHAL'in yıl dönümü olan 16 Nisan'da tüm yurtta OHAL'i protesto edeceklerini söyledi. - MANİSA