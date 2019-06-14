CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a 'önerge' başvurusu

CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a 'önerge' başvurusu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, parlamentonun en etkin denetim yollarından olan soru önergesine, ilgili bakanlardan verilen yanıtların yetersiz olduğunu belirtti.

CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a 'önerge' başvurusu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, parlamentonun en etkin denetim yollarından olan soru önergesine, ilgili bakanlardan verilen yanıtların yetersiz olduğunu belirtti. Özel, "Soru önergesi, anayasada tanımlanan ve millet adına kullanılan denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi.
CHP'li Özel, milletvekillerinin ilgili bakanların yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergelerine tatminkar yanıtlar verilmediği gerekçesiyle Meclis Başkanı Şentop'a başvuruda bulundu. Önergelere verilen 'yetersiz' yanıtların Meclis'in denetim yetkisini içeriksizleştirdiğini savunan Özel, "Önergelere gereğince yanıt vermeyen bakanlar, kamu görevini ihmal etmektedir. Soru önergesi, Anayasa'da tanımlanan ve millet adına kullanılan bir denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi.
CHP'li Özel, önergelerin ciddiyetle yanıtlanmasının, TBMM'nin itibarı açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, yanıtlanan önerge sayısı ve yanıtların içeriği noktasında TBMM Başkanı Şentop'a sorumluluk düştüğünü vurguladı. Özel, şunları kaydetti:
"Tarafımızın 'rejime kasteden anayasa değişikliği' olarak nitelediği; ancak yasama organı ile yürütme organı arasındaki ayrımın daha da belirginleşeceğine yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi tarafından propagandası yürütülen anayasa değişikliği, yapılan propagandanın aksine kuvvetler ayrılığını belirginleştirmemiş, aksine bakanların milletvekillerinden gelen soru önergelerine yanıt verme oranının daha da azalmasına, TBMM'deki yasama tekelinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görev yapan danışmanlar ile bakanlık bürokrasisi tarafından paylaşılmasına, buralarda hazırlanan kanuni düzenlemelerin, muvazaa ile milletvekillerine imzalatılarak kanun teklifi haline getirildiği kuvvetler birliğine dönüşen bir rejim yaratmıştır."


- Ankara

Kaynak: DHA
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