CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı - Haberler
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CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

İZMİT Belediyesi'nin kooperatif ve yerel üreticileri desteklemek için oluşturduğu marketin açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zincir marketler nedeniyle etkilenen küçük esnafa sahip çıkılmasını isteyerek, "Alışverişi İzmit'in evlatlarından yapın.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Belediyesi'nin kooperatif ve yerel üreticileri desteklemek için oluşturduğu marketin açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zincir marketler nedeniyle etkilenen küçük esnafa sahip çıkılmasını isteyerek, "Alışverişi İzmit'in evlatlarından yapın." dedi.

İzmit Belediyesi'nin kooperatifleri ve yerel üreticileri desteklemek, uygun fiyatlı yüzlerce doğal ürünü aracısız olarak vatandaşlarla buluşturmak için kurduğu Çınar Halk Market açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Özgür Özel, küçük esnafın zincir marketler nedeniyle etkilendiğini belirterek, "Bundan 20 yıl önce bu iktidar geldiğinde AVM'leri şehrin dışına çıkarmayı vaat ediyordu. Almanya, ABD gibi 25-30 kilometre ileri gitsinler diye söz vermişlerdi. Bu sözü tutmadılar. Aksine üç harfliler denen, her türlü ürünü satan, her köşe başını tutan esnafımızın canına okuyan şubeleriyle her tarafı sardılar. Bunların sahipleri çok uluslu ve verdikleri vergiler sahipleri yerli de olsa yabancı da olsa İzmit Vergi Dairesine yatmıyor. İzmit'e vergi ve yatırım olarak gelmiyor. Büyük mükellefler vergi dairesine gidiyor." dedi.

'ALIŞVERİŞİ İZMİT EVLATLARINDAN YAPIN'

Özel küçük esnafa sahip çıkılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Buradan bütün İzmitlilere sesleniyoruz. Lütfen küçük esnafınıza sahip çıkın. Alışverişi İzmit'in evlatlarından yapın, vergiyi İzmit'e yapın yatırımı da İzmit'e alın. Bu üç harflilerden İzmit'i korumaya hepinizi özellikle davet ediyoruz. Ayrıca halk market sosyal belediyeciliklerin en iyi örneklerinden bir tanesidir. Buradan alacağınız her ürünün kadın emeğine destek verdiğini, kadın kooperatiflerini desteklediğini ve düşük gelir seviyesindeki bir vatandaşımıza katkı sağladığını bilmenizi isteriz."

'ÇABAMIZ HER KESİME EŞİT HİZMET'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise markette 200 farklı ürün bulunduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla birilerinin çıkarı için değil, kentimizde yaşayan 365 bin kişi için çalışmaya devam ediyoruz. İzmit'in sorunlarına ve İzmitlinin ihtiyaçlarına eşitlik, dayanışma ve üretim vizyonuyla çözümler üretiyoruz. Çünkü sosyal belediyecilik lütuf değil, bizim asli görevimizdir. Bizim çabamız kamu kaynaklarını halkın yararına kullanmak, israfı ortadan kaldırmaktır. Çabamız kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan her kesime eşit hizmet götürmektir." diye konuştu.


CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

CHP'li Özel'den 'küçük esnafa sahip çıkın' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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