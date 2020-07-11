CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi
11.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:12

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

CHP'li Özel'in verdiği teklife göre, havai fişeklerin ithal edilmesi ve satılması yasaklanarak havai fişeklerin kullanımının oluşturduğu olumsuz etkilerin ve tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Havai fişek üreten, ithal eden, satışını yapan kişilerin, havai fişeklerin ithal edilmesinin ve satışının yapılmasının yasaklanmasından dolayı herhangi bir mağduriyete uğramamaları için İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetmelik çıkarılacak.

Kanuna eklenecek bir madde ile olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarla sınırlı olmak şartıyla havai fişeklerin ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı yetkili kılınacak.

Teklifin gerekçesinde, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili fabrika sahibinin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı hatırlatılarak söz konusu fabrikada son yıllarda ölümlü patlamalar yaşanmasına karşın fabrikanın faaliyetlerine devam ettiği, kazadan birkaç ay önce denetim yapılmış olmasına rağmen patlamanın yaşanmış olmasının ciddi ihmallerin bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.

Olay yerinden taşınan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 6 gün sonra ikinci bir kazanın meydana geldiği ve 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 kişinin yaralandığı belirtilen gerekçede, "Yıllardır eğlence malzemesi olarak kullanılan havai fişeklerin gerek kamu sağlığı gerek kamu güvenliği ve ekosistemin sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturması nedeniyle kamuoyunda havai fişeklerin kullanımının sınırlandırılması ve yasaklanması noktasında ciddi bir beklenti oluşmuştur." ifadesine yer verildi.

Kimyasal maddeler barındıran, yüksük ses ve güçlü ışık yayan havai fişeklerin insan sağlığının yanı sıra hayvanları da etkilediğine dikkat çekilen gerekçede, teklifle bu sorunların önüne geçmenin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede, kanuna eklenecek geçici madde ile havai fişek ithal ederek veya havai fişek satarak geçimini sağlayan vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı da bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Cem Yılmaz Hande Yener Kemal Sunal
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Henry Onyekuru
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: CHP'li Özel'den hava fişeklerin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 14:54:05. #1.15#
title