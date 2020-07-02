CHP'li Özel'den barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerine eleştiri Açıklaması
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CHP'li Özel'den barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerine eleştiri Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, barolara ilişkin kanun teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmelerine yönelik, "Baro başkanları Meclis'in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz.

CHP'li Özel'den barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerine eleştiri Açıklaması
02.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:11

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, barolara ilişkin kanun teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmelerine yönelik, "Baro başkanları Meclis'in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz. Bu, savunmaya yapılmış büyük bir haksızlıktır." dedi.

Özel ve CHP milletvekilleri, TBMM Çankaya Kapısı girişinde, bir grup baro başkanı ve avukatla görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri başlayan barolara ilişkin kanun teklifine, Türkiye'deki tüm baroların tepki gösterdiğini ileri sürdü. Baro başkanlarının komisyona alınmamasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Baro başkanları Meclis'in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz. Bu, savunmaya yapılmış büyük bir haksızlıktır. AK Parti ve MHP, bu durumu nasıl savunuyor; 'Pandemi var, Meclis'e ziyaretçi yasağı var o yüzden alamayız.' Dün Tarım Komisyonunda avlanma alanlarını ilgilendiren bir madde görüşülürken Türkiye'deki avcıların temsilcileri geldi, görüş bildirdi. Avcıların temsilcilerine açık olan kapı, baro başkanlarına kapalı oluyorsa burada kimse birbirini kandırmasın, savunma hakkına, savunma mesleğinin temsilcilerine bir husumet vardır."

Özel, kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, baro başkanlarının dinlenmesini önerdiklerini ancak kabul edilmediğini belirterek, "Baro başkanlarının tamamının Meclis'e sokulmaması, tarihe bir kara leke olarak düşmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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