CHP'li Özel'den Ağbaba hakkındaki iddialara yanıt

07.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı terörist Özge Aydın'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Meclis'te düzenlediği bir basın toplantısında yer almasına yönelik videoya ilişkin, "(Bu terörist Meclis'e nasıl girdi) derseniz, dönemin İçişleri Bakanı ve Emniyet bürokrasisine sormak lazım. Niye girdi? O gün terörist değildi. Veli Ağbaba, onun terörist olduğunu bilseydi devletin yapmadığını yapar, onu devletin ilgili kurumlarına teslim ederdi." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, isim vermeden gündeme getirdiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki iddialarını anımsatan Özel, söz konusu bakanın Çavuşoğlu olduğunun artık bilindiğini söyledi.

Bu konuda başka bir iddianın da mail ortamında duyurulduğunu dile getiren Özel, bu mailde "Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 milyon avronun dışında 230 bin avro doğrudan ek ödeme aldığının" ileri sürüldüğünü aktardı.

Bunların iddia olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Çavuşoğlu, 'Bu Türkiye'de gündeme gelmez, ben cevap vermeyerek kulağımın üstüne yatayım.' diye düşünüyor olabilir ama bir gerçek var. İddianın üzerinden geçen zaman iddiayı kuvvetlendirir. Mevlüt Çavuşoğlu, bunu kişisel itibarı açısından sıkıntılı görmüyorsa, bu, dünyada Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki itibarı açısından aldığı yaradır. Bu yük her geçen saat, gün hem Mevlüt Çavuşoğlu'nun şahsı hem de Türkiye tarafından taşınamaz duruma gelmektedir. Çok mu zor bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemek, bu kanıtlara karşı kanıtlar sunmak, 'böyle bir ödeme almadım, gereğini yapmadım, ispatlandığı takdirde gerisini yaparım.' demek?"

Özel, Türkiye'nin lobicilik faaliyetlerine toplam 15 milyon dolar harcadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti tarafından yönetilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD'de lobicilik firmalarına 15 milyon dolar para veriyor, Türkiye'nin lehine kararlar alınsın, ilişkiler düzelsin diye. Sonuç, yıllardır ABD ile Türkiye arasında bir tehdit olarak duran Ermeni tasarısı, zamanı, takvimi değilken bir karar olarak geçti ve 11 karşı oyla. 15 milyon dolar para ödüyorsunuz, sadece 11 kişi olmaz diyor, Trump'tan o mektup geliyor. Parasıyla hakaret, küfür yiyen, parasını ödeyip de aşağılanan başka bir devlet ve başka bir devlet başkanı yok."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuba bir cevap verilmediğini söyleyen Özel, bu konuda Trump'ın, Türkiye'den ve Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Özel, Trump ile Erdoğan'ın ABD'de gerçekleştirmeyi planladıkları görüşmeye ilişkin de "Bir gece yarısı, Türkiye'de esip gürleyip, 'Ne olur geleyim.' telefonu. Trump ile Erdoğan'ın ilişkisinde, ABD ile Türkiye ilişkisinde Trump'ın özür dilemesi lazım. Biz niye yalvar yakar oluyor, ayağına gidiyoruz. Eğer ilişkileri düzeltmek istiyorsa Trump gelecek buraya. 'Sen geleceksin sen, özür dilemeden Amerika'ya gitmem.' niye diyemedin? Resmen Amerika'ya, Trump'ın ayağına gidecek, 'Böyle bir mektup vardı.' diyecek." dedi.

"Sen inanınca kargaları güldürdün"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'a giderken, Barış Pınarı Harekatı sırasında gerçekleştirilen mutabakatlarda gerekenlerin yapılmadığına ilişkin açıklamada bulunduğunu belirterek, "Kaçıncı kandırılışın, aldatılışın? Bu sözün tutulmayacağını herkes biliyordu. Sen inanınca kargaları güldürdün. Sözler tutulmadı, operasyon durduruldu, mektup yutuldu, şimdi de 'barışalım' ziyaretine gidiyor." diye konuştu.

Trump'ın Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamayı "felaket" olarak nitelendiren Özel, şunları söyledi:

"Hala hadsiz, saldırgan, buyurgan, üstten bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan kendine bunu yakıştırabilir, AK Parti Genel Başkanı'na yakışır ama Amerika Başkanının böyle üstten Erdoğan'a konuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı için hepimizi utandırıyor. Bu işe daha fazla bu ülke nasıl katlanacak, nasıl sessiz kalacak?"

Erdoğan'ın Macaristan ziyareti öncesinde DEAŞ ile mücadeleye yönelik bazı rakamları paylaştığını ifade eden Özel, "DEAŞ ile rakam hatırlanacaksa, 40 milyar dolarlık maliyet, 4 milyon Suriyeli'nin Türkiye'de oluşudur." dedi.

Özel, CHP'nin mültecilere, göçmenlere karşı olmadığını vurgulayarak, "Göçmen yaratan politikacılara, siyasetçilere karşıdır. Bu coğrafyada göçmen yaratan siyasetçilerin başında Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. Onun hayalci politikası 4 milyon Suriyeli'yi vatanından etmiştir. Küçücük çocukların Ege Denizi'nde boğulmasında Türkiye'nin hatalı Suriye dış politikasının payı büyüktür." iddiasında bulundu.

"Bu suskunluk bu sahiplenmenin ikrarıdır"

CHP'li Özel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye ettiği, ay ve yıldızında isminin yazılı olduğu Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.

Türk bayrağının siyaset ve inanç üstü bir değer olduğunu, siyaseti ve partisinin bulunmadığını belirten Özel, "Bu bayrağın ayına isim yazacak hadsizlik kimsede olmaz. Günlerdir bekliyoruz. AK Parti 'Bunu sahiplenmez.' dedik. Bu suskunluk bu sahiplenmenin ikrarıdır." dedi.

AK Parti'yi eleştiren Özel, "Söz bitti. Bunun adı utanmazlık, aymazlık." ifadesini kullandı.

"İçişleri Bakanı Soylu'nun, Türkiye'de sevilmeyen siyasetçilerin arasında yer aldığını" ileri süren Özel, "Kendi adından ay yıldızlı al bayrak yaptırmış. Milleti bayraktan soğutmak için herhalde. Milli birliğin bir partinin, bir ittifakın sürekli kendi siyasetinin aleti olarak kullanılmaya çalışıldığı böylesine haksız bir dönemde, böylesine hadsiz bir iş olmaz. Bu utanmazlıktır, millete şikayet ediyoruz. Bu bayrağı hazırlayan da bunu alan da günlerdir susan da bunun hesabını verecek." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz kuruna yönelik bugün yaptığı açıklamalar anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Evdeki dolarlar konusunda o aile sabıkalı. Onu Türkiye'ye tekrar hatırlatmakta nasıl bir menfaat duyuyor bilmiyorum kendisi açısından. Geçmişte evde istiflenen paralarla ilgili çok duyduk, okuduk, gördük, dinledik. Evdeki dolarlara ne operasyon yaptığını biraz daha netleştirmesi lazım." dedi.

Özel, Bakan Albayrak'ın istihdam verilerine yönelik değerlendirmelerine ilişkin de "26 Şubat'ta '2,5 milyon istihdamı hayata geçireceğiz.' dedi. Kasımın başındayız, istihdamda 2,5 milyon artış yok, düşüş 890 bin. Söylediğinden 3,3 milyon yanılmış. Yalan bitince doğru konuşacaklar herhalde. Sabırla bekliyoruz yalan bitsin." ifadelerini kullandı.

"Onların partileri ekmek partisi"

CHP'li Özel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un "emeklilikte yaşa takılanların CHP için çalıştıklarına" yönelik açıklamalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İsmini anmaya gerek olmayacak bir ağızdan doğru bir şey çıkmış. EYT'lilere kazık atanlar partisinin bir ismidir. Seçimden önce EYT'lilerden oy toplayıp, kanun teklifleri Meclis gündemine gelince 'hayır' oyu verenlerdir. 'Evet' oyu veren, sözünü tutmaya çalışan grup başkanvekilini partiden ihraç edenlerdir. EYT'lilerin bunlara tepki göstermesi normaldir. EYT'lilere destek veren CHP'ye gönülden destek vermeleri, CHP'nin memnuniyetle takip ettiği bir durumdur. Parti kurmalarına gerek yoktur, onların partileri ekmek partisidir. Parti kurmaya ihtiyaçları yok, onlar kendilerini kandıranlara oy vermeyip destekleyenlere oy vereceklerini söyleyince en ciddi gücü ellerine geçirmiş durumdadırlar."

"Gülen ile yan yana gelen AKP'lilere sormanız lazım"

Özgür Özel, Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı terörist Özge Aydın'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Meclis'te düzenlediği bir basın toplantısında yer almasına yönelik videoya ilişkin soru üzerine, Ağbaba'nın görüntülerdeki basın toplantısını 2012 yılında gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu kişinin ve beraberindekilerin tıp fakültesi öğrencileri olarak Meclis'e girdiklerini ve bu sırada güvenlik soruşturmalarının da yapıldığını belirten Özel, bu kişinin daha sonraki dönemde terör örgütüne katılmış olabileceğini belirtti.

Özel, "2012, örneğin bütün AK Parti'nin şu anda terörist başı dedikleri FETÖ'ye 'Hoca Efendi' dedikleri yıldır. Şimdi bugün 'bir teröristle 2012'de nasıl yan yana geldin?' diye soruyorsanız, 2012'de Fetullah Gülen ile yan yana gelen AKP'lilere sormanız lazım." dedi.

7 yıl önceye yönelik teröre destek soruşturması yapıldığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Veli Ağababa'nın o gün tıp fakültesi öğrencilerini dinlediği kişiyle bu terörist arasında 7 yıl zaman vardır. Terörü lanetliyoruz. 'Bu terörist Meclis'e nasıl girdi?' derseniz dönemin İçişleri Bakanı ve Emniyet bürokrasisine sormak lazım. Niye girdi? O gün terörist değildi. Veli Ağbaba, onun terörist olduğunu bilseydi devletin yapmadığını yapar, onu devletin ilgili kurumlarına teslim ederdi."

Kaynak: AA