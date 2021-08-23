CHP'li Özel'den Afganistan değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Afganistan'ı önemsemelidir, Afganistan'ın, Kabil'in modern yüzünü kendisini müttefik olarak belirlemelidir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Afganistan'ı önemsemelidir, Afganistan'ın, Kabil'in modern yüzünü kendisini müttefik olarak belirlemelidir. Afganistan'a bir katkı yapacaksa orada demokrasiyi savunmalı, herkesin temsil ettiği hükümeti savunmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Sakarya Meydan Muhaberesi sürerken Meclisin açık olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın yürütüldüğünü, üç aylığına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yetkilerinin devrini kabul ettiğini, gelip meclisi nasıl bilgilendirdiğini, her soruya ne açık, net cevap verdiği bu meclisin tutanaklarında, tarihinde var. Sakarya Meydan Muhaberesi önemlidir, çünkü 13 Eylül 1683 Türklerin Viyana önlerinden çekilmesi başladığından tam 238 sene sonra geri çekilme durmuştur. Daralma, ordunun geri çekilmesi durmuş, Büyük Taarruz ile büyük şahlanış, Misak-ı Milli sınırlarına erişerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması olmuştur. Sakarya'dan beri geri çekilmeyen, 100 yıldır geri çekilmeyen, toprak kaybetmeyen, topraklarını geri almayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Süleyman Şah Türbesi'nin bir gece ansızın bayrağının indirilerek geri çekildiğini belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Afganistan ile Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin 1 Mart 1921 tarihinde ittifak anlaşması imzalandığını kaydeden Özel, Mustafa Emanullah Han'ın kişisel dostluk, anlaşmanın iki ülkenin geleceklerinin ortaklaştırılması; çağdaşlaşmaya doğru yürümede iki ülkenin birbirine destek olma sonucunu doğurduğunu belirtti. Özel, "2021 yılında Afganistan'da Taliban radikal selefi bir örgüt darbe yaptı. Amerika'nın orada zamansız, plansız, arkasında bıraktıklarını düşünmeden çekilme Afganistan'da Taliban'a Afganistan hükümetine darbe yapma imkanı verdi. AK Parti'li siyasetçiler Türkiye-Afganistan ilişkilerini Atatürk zamanına atıfla tarihsel dostluk demektedirler. Bugün Afganistan'daki Taliban yönetimiyle Emanullah Han ile taban tabana zıt, onun özlediği Afganistan'ın tam tersi bir Afganistan oluşturmaya çalışan bir yönetimdir. Türkiye Cumhuriyeti Afganistan'ı önemsemelidir, Afganistan'ın, Kabil'in modern yüzünü kendisini müttefik olarak belirlemelidir. Afganistan'a bir katkı yapacaksa orada demokrasiyi savunmalı, herkesin temsil ettiği hükümeti savunmalıdır" değerlendirmesini yaptı. Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Taliban'ın yöneteceği radikal bir ülkeyle görüşmesi, ilişki kurması, aylardır asker bulundurması kabul edilemez. Askerimiz Meclis'ten çıkan bir tezkereyle orada bulunuyor. O tezkerede ne yazıyor? 'NATO, ISAF misyonu çerçevesinde Afganistan'da bulunduğu, Afganistan Hükümeti'nin davetiyle bulunduğu' yazıyor. Askerin bulunması tezkerenin ruhuna aykırı, verdiği yetki sınırlarının dışındadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı