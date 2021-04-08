CHP'li Özel'den '104 emekli amiral' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanı olan şimdiki milli savunma bakanına bir bakacaksın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanı olan şimdiki milli savunma bakanına bir bakacaksın" dedi.

Afyonkarahisar'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinden sonra basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'ndan ayrılması gerektiğini söyleyen Özgür Özel, "Bilim Kurulu Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veteriner hekimleri ve hemşirelerinin birlik ve derneklerince güçlendirilmeli; kendileri bir sivil bilim insanını sözcü seçmeliler. Bilim Kurulu ne öneriyorsa, muhtarı, belediye başkanı, siyasi partisi, hükümeti, bakanlığı bunu uygulamalıdır. Yoksa Türkiye bugün itibarı ile Avrupa'nın en yüksek vakası olan ülkesi oldu. Türkiye bugün itibari ile dünyanın en yüksek vakası olan 4'üncü ülkesi oldu" dedi.

'O GÜN İKTİDARDAKİ BAŞBAKANIN ADI TANSU ÇİLLER'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigorta hastanesinde yaşanan olayı anlatmasına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Gerçekten üzücü hikaye. Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan veya Süleyman Soylu veya AK Parti adına konuşan birisi rakam verirse ya da bir şey iddia ederse hemen açar bakarım. Çünkü bilirim ki yalan bitmeden doğruya geçmezler. Baktık o gün kim iktidardaymış, CHP zihniyeti mi, o gün iktidardaki başbakanın adı Tansu Çiller. Şimdi Tansu Çiller, yere göğe koyamıyorsun, 15 Temmuz anmasına Tansu Çiller ile yan yanasın, bir bildiri yayınlanır ilk açıklamayı Tansu Çiller'e yaptırırsın, Cumhur İttifakı'nın Tansu Hanım baş destekçisi olmuş, sanki Türkiye'yi o krizlere sokan, bir gece de Türk parasına en büyük değer kayıplarını yaşattıran, hepimizi perişan eden o krizlerin mimarı Tansu Çiller değilmiş gibi hem Tansu Çiller'e övgüler yağdırıyor hem de Tansu Çiller döneminde sigorta hastanesinde yaşananı genel başkana mal ediyor" diye konuştu.'TEK PARTİLİ GENELKURMAY BAŞKANI'104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili de konuşan Özgür Özel, şöyle konuştu

"Herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü var. Emekli olduktan sonra Hulusi Akar, hem de perdenin arkasına girerken ilk atandığı gece, şanlı ordumuzun Peygamber ocağının Genelkurmay Başkanı. Hokus pokus perde bir açıldı, üniforma çıkmış kravatı takmış AK Parti'li bakan olmuş. Şimdi emekli bile olmadan, bir gün emeklilik yaşamadan AK Parti'den bakan oluyorsa asker, sen emekli askerlere 'neden konuşuyorsun' diyemezsin. Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanı olan şimdiki milli savunma bakanına bir bakacaksın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER