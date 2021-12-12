CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı adayınız kim tartışmalarına girmeyin

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel"Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; Cumhurbaşkanı adayınız kim?" dedi.

CHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partililerden cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalara girmemelerini istedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.