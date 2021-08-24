CHP'li Özel: "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız"
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CHP'li Özel: "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız"

CHP'li Özel: 'Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde ve Bartın'da etkisini gösterdiği sele ilişkin olarak, "Sel 11 Ağustos günü yaşandı, resmi rakamlara göre yaşamını yitiren 82 vatandaşımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz" dedi.

Özel şöyle devam etti:

"Başta Karadeniz olmak üzerde tüm dere yataklarında kurulan ilçe, belde, köylere ilişkin tarama işlemlerinin başlatılması, buralara ilişkin sel risklerinin analiz edilmesi, buradaki alınacak tedbirlerin, alınacak taşıma kararlarının kararlılıkla uygulanması gerekmektedir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Türkiye'nin daha fazla mülteci alacak hali yoktur. Türkiye toplama, mülteci kampı değildir' sözlerine ilişkin olarak Özel, "Türkiye toplama kampı değildir' sözlerine destek veriyoruz. Keşke bunun bütün dünyanın sorunu olduğunu müzakere edeydiniz" ifadelerini kullandı.

Mültecilere karşı olmadıklarını söyleyen Özel, "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP'li Özel: "Biz göçmenlere karşı değiliz, göçmen oluşturan politikaya karşıyız" - Haberler
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