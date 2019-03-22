CHP'li Özel: Birileri Artık Umut Siyaseti Yerine Korku Siyasetine Sarıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri artık umut siyaseti yerine korku siyasetine sarıldı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partilerinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Emeksiz Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Ağbaba, 8 Mart'ta bir ezan tartışmasının başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Buradan söyleyelim; ne burada, ne Malatya'da, ne 82 milyon içerisinde ezan yuhalama, ezanı ıslıklamak isteyen bir tek kişi bulamazsın. Ezanı bile kullandılar, ezan bu milletin ortak değerdir. Hiç kimse ezanı yuhalayamaz. Bu seçime 'savaş' dediler, bu bir savaş mı? Savaşsa düşmanımız kim? Düşmanımız yok. Buradan söyleyelim; CHP'ye oy verende, AK Parti'ye oy verende, MHP'ye oy verende, İYİ Parti'ye oy verende, HDP'ye oy veren herkes bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir."

'BİRİLERİ KORKU SİYASETİ YAPIYOR'

CHP'li Özgür Özel ise korku siyaseti yapıldığını ileri sürerek, "Çünkü umudu tüketmiş o, çünkü verdiği sözleri tutmamış. Ne yapacaktı? Birileri 24 Haziran'da 3 bin 600 ek gösterge diye polislere, öğretmenlere, din görevlilerine söz verip onu yüzükoyun bıraktığını ya da emeklilikte yaşa takılanlara söz verip onları bir kenarda unuttuğunu, 'enflasyona ezdirmem' dediği emekliyi, memuru yüzde 40'lık enflasyonu yüzde 20 yapıp yüzde 10'luk zamla perişan ettiğini unutturmak için artık umut siyaseti yerine korku siyasetine sarıldı. Bir beka sorunundan bahsediyor ve diyor ki 'benim adaylarımı seçmezseniz siz mahvolursunuz' diye tehdit ediyor, korkutuyor ve bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Malatya son Cumhurbaşkanını duydu. Eğer bir Cumhurbaşkanına kulak verecekse her gece dinlediği sonuncuyu değil de, bir de 1'inciyi hatırlasın. Ne diyor? 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu. - Malatya

Kaynak: DHA