CHP'li Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici
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CHP'li Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yaşanan kavgaya ilişkin, "Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir.

CHP'li Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici
10.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yaşanan kavgaya ilişkin, "Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri bir yara almadan kurtulduk. Peşinden yaşananlara da üzgünüm" dedi. 

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Genel Kurul'da Sayıştay Başkanlığı'na 5 yeni üye seçimi için yapılan oylamanın 4 saat sürdüğünü ve AK Parti ile MHP'li vekillerin sıkıldığını savundu. Sorumluluklarının millete karşı olduğunu belirten Özel, Genel Kurul'da yaşanan kavgayı 'utanç verici' olarak değerlendirdi. Özel, kendisine saldırıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"O arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri bir yara almadan kurtulduk. Peşinden yaşananlara da üzgünüm. Bana saldıranın muhatap olduğu muameleye de üzgünüm. Meclis konuşulan yerdir, bizi yenecek varsa sözüyle yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklıyla bastıracak, bilgimizden daha çok bilgiyi tutanağa getirecek bir rekabeti özlüyoruz. Bir santim eğilebiliriz, bir adım geri gidebiliriz ama bunun maliyeti bu kötücül aklın, bu karanlık koalisyonun Türkiye'ye diz çöktürmesi olur. O yüzden CHP'liler, onların temsilcileri, sözcüleri asla ve asla bir santim eğilmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacaktır. Bu böyle biline. Kılavuzunuz kim olursa olsun CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır, asla bir adım geriye atmayacaktır."

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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