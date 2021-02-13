CHP'li Özel, AK Parti'li Özkan'ın yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi Açıklaması
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CHP'li Özel, AK Parti'li Özkan'ın yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi Açıklaması

13.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:49
CHP'li Özel, AK Parti'li Özkan'ın yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'li Özkan'ın "yeniden kuruluş Anayasası" ifadesini kullandığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, iktidar ve yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, parlamentomuzu açan, Cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle bu kadar kavga etmedi." iddiasında bulundu.

Geçmişteki anayasa değişikliklerine değinen Özel, şunları kaydetti:

"16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920'de Meclis'i açtığını, 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyet'i ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp saraya devreden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa yıkıcı bir irade olabileceğini, kurucu iradenin ve Cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerinin olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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