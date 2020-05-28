CHP'li Özel: "2015'te YAŞ'a sunulan MİT Raporu kamuoyuyla paylaşılmalı" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) sunulan MİT Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) sunulan MİT Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu.

Özel, yazılı açıklamasında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir televizyon programında 2015 yılı YAŞ toplantısına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Davutoğlu'nun "söz konusu Şura'da emekliye sevk edilerek tasfiye edilecekler arasında bulunan Mehmet Dişli'nin emekliliğe sevkinden son gece vazgeçildiğini" açıkladığını aktaran Özel, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yer alan Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'ye ilişkin MİT raporlarının söz konusu Şura'ya getirilmesine rağmen bu kişilerin tasfiye edilmediğini, ayrıca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan general/amiral ve albayların da tasfiyesinin engellendiğini" iddia etti.

Söz konusu MİT Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ileri süren Özel, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla Şura'ya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ün dosyaları başta olmak üzere ilgili raporda yer alan TSK personeline yönelik işlemlerde ne yönde tutum aldığı kamuoyunca bilinmelidir. Yine ilgili rapora rağmen Mehmet Dişli'nin dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ile bu kadar yakından çalışmaya devam etmiş olması ve karargahın en kritik noktalarına ve en mahrem bilgilere erişebilecek görevde tutulmasına neden izin verildiği de yanıtlanmalıdır. Yine dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ve dönemin MİT Müsteşarı Fidan'ın TBMM Araştırma Komisyonu'na çağrılmasına rağmen gitmemelerinin arkasında da bu raporun olabileceği anlaşılmaktadır."

Kaynak: AA