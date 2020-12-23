CHP'li Özcan, esnafın kullandığı kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini istedi

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Halkbank ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinden alınan 25 bin liralık kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, esnaf ve KOBİ'lerin yaşadığı sorunlara değindi.

Pandemi sürecinde esnafın çok zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Özcan, ekonomik şartların etkisiyle sorunların katmerlendiğini belirtti.

Esnafın sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini anlatan Özcan, kepenk kapatan veya işleri durma noktasına gelen vergi mükelleflerinin hiç iş yapmasa dahi vermekle yükümlü oldukları beyannamelerden alınan damga vergilerinin kaldırılmasını istedi.

Özcan, 2021 gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri verilinceye kadar borçlu esnafa ve küçük işletmelere herhangi bir icra işlemi yapılmamasını talep etti.

Esnafa doğrudan gelir desteği yapılması gerektiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Halkbank ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinden alınan 25 bin liralık kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. Esnafın kredi alabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Küçük esnafın üzerindeki işçiden doğan stopaj yükü hafifletilmelidir. Esnafa düzensiz ve kısmi olarak verilen işçi sigortası desteği, pandemi süreci için düzenli ve bütün sigorta ödemelerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Kira ödemelerindeki stopaj kaldırılmalıdır. Basit usul defter tutanlardan istisnasız vergi alınmamalıdır. Bu yıl defter tasdiklerinden bir defaya mahsus olarak bu ücret de alınmamalıdır."

Özcan, yüz yüze eğitim yapılmaması sebebiyle uzaktan eğitimde kullanılacak olan internet bağlantısı, tablet, televizyon, bilgisayar ürünlerinin ve hizmetlerinin temininde kişi ya da kurumlara da KDV ve vergi muafiyetinin getirilmesini de istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta