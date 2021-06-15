CHP'li Önal: "MKE, kamu kurumu olarak kalmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Önal: "MKE, kamu kurumu olarak kalmalı"

CHP'li Önal: 'MKE, kamu kurumu olarak kalmalı'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE), kamu kurumu olarak kalması gerektiğini söyledi.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE), kamu kurumu olarak kalması gerektiğini söyledi.

Önal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "MKE'nin yapı ve statüsünün değiştirileceğine" ilişkin haberlerin basına yansıdığını anlattı. Kadrolu işçi ve memurların durumu ile taşeron işçilerin kadro düzenlemesi hakkında yetkililerin bir açıklama yapmadığını savunan Önal, bu sürecin Kırıkkale'de ve ülkede endişeye yol açtığını ifade etti.

Kırıkkale'nin bu kurum sayesinde şehre dönüştüğünü ve silah sanayine ismini verdiğini dile getiren Önal, "Çalışan sayısı 20 binlerden 3 binlere düşen bu kurumun bazı taşınmazları, özel şahıslara ihalelerle satılmıştır. Bu durum, şehrimizde büyük yankı uyandırmış ve yıllardır bu kurumun ekmeğini yiyen insanlarımızı derinden yaralamıştır. MKE, yurt güvenliğindeki stratejik önemi, savunma sanayimizin ana omurgasını oluşturması ve yarınlarımızın teminatı olması nedeniyle kamu kurumu olarak kalmalıdır." diye konuştu.

CHP'li Önal, "Kırıkkale'nin gururu" olarak nitelendirdiği MKE hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kuruma zarar verecek girişimlerin karşısında olacaklarını kaydetti. Önal, "ürettiği mühimmat, silah, roket ve patlayıcı maddelerle milli savunma sanayinin can damarı olan bu kuruma sadece karlılık üzerinden yaklaşılmasının iyi niyetli olmadığını" söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıkıp sordu: Bunun sorumlusu kim?
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıkıp sordu: Bunun sorumlusu kim?
Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Önal: "MKE, kamu kurumu olarak kalmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:11:54. #1.14#

title