CHP'li Önal'dan MKE Kırıkkale açıklaması

07.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:50

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, hem Türkiye hem de Kırıkkale için önemli olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale fabrikalarının eski günlerinden çok uzak olduğunu, 1990 öncesi yaklaşık 20 bin işçinin çalıştığı fabrikalarda, bugün toplam 5 bin 490 işçi ve memurun görev yaptığını belirtti.

Önal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale için en önemli sanayi tesisinin MKE Kurumu ve bağlı fabrikaları olduğunu söyledi.

MKE'nin, kurulduğu 1921'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) neredeyse tüm mühimmatlarını uzun yıllar tek başına ürettiğini dile getiren Önal, "Kırıkkale, MKE fabrikalarının kurulmasından itibaren hızla göç almış, büyümüş, başlarda ilçe, 1989'da da il olmuş bir kentimizdir. Bu anlamda Kırıkkale'de olan her aile doğrudan ya da dolaylı MKE'nin ekmeğini yemiştir. MKE Kırıkkale'ye çok şeyler katmıştır. Kırıkkale demek MKE demektir." diye konuştu.

Savunma sanayisinin gözbebeği olan MKE'nin halen TSK'nin yurt içi ve yurt dışında kullandığı malzemeleri üretmeye devam ettiğini ifade eden Önal, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı gibi TSK'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlarda Kırıkkale fabrikalarında üretilen mühimmatların kullanıldığına dikkati çekti.

Hem Kırıkkale hem de Türkiye için bu denli önemli olan sanayi tesislerinin eski günlerinden çok uzak olduğunu söyleyen Önal, şöyle konuştu:

"1990 öncesi neredeyse 20 bin işçinin çalıştığı MKE fabrikalarında bugün itibarıyla toplam işçi ve memur sayısı 5 bin 490'dır. MKE fabrikalarında daha önce faaliyet gösteren kimi atölyeler bugün kapanmıştır. Örneğin top fabrikasına bağlı dökümhane artık yoktur. Mühimmat fabrikasına bağlı sandık atölyesi çoktan kapanmıştır. Yine MKE'ye bağlı Çelbor çoktan kapatılmıştır. Her defasında yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar partisi yetkililerinin yerlilik ve millilik anlayışı MKE fabrikalarını küçültmekten mi geçmektedir?"

MKE'de 2 bin 970 kadrolu işçinin çalıştığını söyleyen Önal, "Bu işçilerin en önemli problemi düşük maaş almalarıdır. KİT'ler içinde faaliyet gösteren fabrikalar içinde neredeyse en düşük maaş MKE Kurumu işçilerine verilmektedir. Kamuda çalışıyorsunuz, önemli bir iş yapıyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimize gece gündüz çalışıp mühimmat üretiyorsunuz ama aldığınız maaş asgari ücretin biraz üzerinde. Bu gerçekten üzüntü verici." diye konuştu.

Kaynak: AA