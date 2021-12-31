CHP'li Nazlıaka: Yeni yıl, yeni umutlarla gelecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Yeni yıl, yeni umutlarla gelecek ve biz kadınlar, en temel hakkımız olan özgürce yaşama hakkımızı yeniden kazanacağız" dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirdi. Kadınların kazanılmış haklarının ellerinden alındığını savunan Nazlıaka, "Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, ifşa, sosyal medya adaleti ve yargıya güven konuları hakkında, üniversite öğrencileriyle anket yaptı. Yargı sistemine ne kadar güvendikleri sorusuna, katılımcıların yüzde 52'si, hiç güvenmediğini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 79'u İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik girişimlerin, yargıya olan güveni zedeleyeceğini söyledi" diye konuştu.