CHP'li Nazlıaka, "YaşamHak" Projesi kapsamındaki mobil uygulamayı tanıttı Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "YaşamHak" Projesi kapsamında, yeni bir cep telefonu uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugünden itibaren tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara bir tuş yakınlığında olacağız." dedi.

Nazlıaka, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 87. yıl dönümü ve "YaşamHak" Projesi'nin yeni uygulamasını tanıtmak için parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk kadınının birçok gelişmiş ülkeden önce, 5 Aralık 1934'de seçme ve seçilme hakkını kazandığını vurgulayan Nazlıaka, kadınların eşit yurttaşlık kimliğine sımsıkı sarılarak, 1935'teki seçimlerde sandıklara koşup oy kullandıklarını, seçim sonucunda 17 kadının milletvekili olarak Meclis'e girdiğini anımsattı.

Aylin Nazlıaka, 1936'da yapılan ara seçimle kadın milletvekili sayısının 18'e yükseldiğini, o zamanki parlamenter sayısına göre bu oranın yüzde 4,6'ya denk geldiğini ve parlamentoda kadın temsil oranı açısından Türkiye'nin dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Türk kadınının, aradan geçen 87 yıla rağmen, ilerlemek bir yana geri bırakılmaya çalışıldığını savunan Nazlıaka, "1935 yılında parlamentoda kadın temsilinde ikinci sırada olan ülkemiz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından hazırlanan rapora göre, 129. sırada yer alıyor. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne üye olan 41 ülke arasında, parlamentoda kadın temsil oranı açısından sonuncu sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

"Şiddetin en fazla yaşandığı ilk üç il İstanbul, İzmir ve Antalya"

Nazlıaka, kadınların bir yandan eşitlik mücadelesi verirken, diğer yandan da yaşam hakkını savunmak zorunda kaldığına dikkati çekerek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla CHP Kadın Kollarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 5 Aralık 2020'de "YaşamHak" Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Proje kapsamında, "Alo Şiddet Hattı" kurduklarını, 444 82 85 numaralı hattan 7/24 şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti verdiklerini söyleyen Nazlıaka, CHP Kadın Kolları olarak tüm şiddet vakalarıyla tek tek ilgilendiklerini anlattı.

Tüm şiddet mağduru kadın ve çocukların yanında yer aldıklarını, proje kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve barolar ile 55 protokol imzaladıklarını aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine aracı oluyoruz. Bugüne kadar 2 bin 352 kadının hayatına birebir dokunduk. 'YaşamHak' Projemiz kapsamında bize yapılan başvurularda bazı analizler yaptık. Şiddetin en fazla yaşandığı ilk üç il İstanbul, İzmir ve Antalya. Başvuruların türlerini incelediğimizde ise fiziksel şiddet başı çekiyor. Ardından psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet geliyor. Başvuran şiddet mağduru kadınların yüzde 57'sinin eğitim düzeyi düşük. Şiddet mağduru kadınların yüzde 35'i ortaokul, yüzde 20'si ilkokul mezunu, yüzde 2'si ise sadece okuryazar. Şiddete uğrayan kadınların yüzde 27'si lisans, yüzde 15'i ön lisans ve yüzde 2'si ise lisansüstü ve doktora mezunu. Şiddete uğrayan kadınların yaş aralığını incelediğimizde ise yüzde 46'sının 16-29 yaş aralığında, yüzde 22'sinin 30-39, yüzde 19'unun 40-49, yüzde 13'ünün ise 50 yaş ve üzeri olduğunu gördük."

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı

Yapılan başvurularla ilgili yaptıkları analizlere göre, kadınların, en çok yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığına işaret eden Nazlıaka, bu kadınların yüzde 42,6'sının eşi ya da partneri, yüzde 11,9'unun eski eşi ya da partneri, yüzde 6,4'ünün babası, yüzde 7'sinin ise sokakta tanımadığı bir erkek tarafından şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

CHP'li Nazlıaka, elde ettikleri verilerle Türkiye'nin "Şiddet Haritası"nı çıkardıklarını, şiddetin yapısını, biçimlerini, yaygınlığını, etkilerini tespit ederek bütüncül çözümler üretmek istediklerini bildirdi. Nazlıaka, bu harita aracılığıyla, sosyoekonomik, kültürel, coğrafi farklılıklara göre, desteklere erişimdeki tabloyu daha net göreceklerini, sorunları yerinde çözeceklerini aktardı.

Aylin Nazlıaka, projenin birinci yılında hayata geçirdikleri yeni çalışmaya yönelik şunları paylaştı:

"YaşamHak Projemiz kapsamında yeni bir cep telefonu uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bugünden itibaren tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara bir tuş yakınlığında olacağız. Mağdurlar, cep telefonlarından kolayca indirilecek olan 'YaşamHak' uygulaması ile hem çağrı merkezimizle hem de kolluk güçleriyle hızla temas kurabilecekler. Ayrıca uygulama sayesinde, en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle bağlantıya geçebilecekler, hakları konusunda bilgi alabilecekler, ücretsiz hukuki ve psikolojik destek verilecek."

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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